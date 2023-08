"Fossombrone, +7 posti all'asilo comunale Federici"

All’asilo comunale "Federici" nel 202324 ci saranno sette posti in più. Nel 2021 erano 21, si passa a 35: da settembre 2022 i posti erano passati da 21 a 28, dunque i posti in più salgono a 14. Lo ha deciso la giunta Berloni pochi giorni fa. L’aumento dei posti a disposizione è stato accompagnato da una sperimentazione educativa con la supervisione e il coinvolgimento di specifiche figure professionali. Va notato che le richieste di accesso all’asilo nido comunale ogni anno sono circa 40. Nello scorso mese di luglio per la prima volta il servizio ha funzionato anche nel pomeriggio, ma alle famiglie si è fatta pagare solo la mattina. La struttura del nido quest’anno ha visto tra l’altro anche dei lavori di manutenzione e sistemazione degli ampi spazi esterni adibiti ad area di gioco.

a. b.