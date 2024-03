Fossombrone ai piedi di Casolla: che magia

Una vittoria, quella del Fossombrone contro il Notaresco, con tanti contenuti. Ad iniziare dai tre punti utilissimi per avvicinarsi all’agognata quota 40, che probabilmente sarà lo spartiacque tra la salvezza e la quota playout, poi per aver dato la possibilità ai propri tifosi di ‘gustare’ la splendida doppietta di Casolla (il primo gol con una rovesciata da manuale calcistico) e infine ma forse ancora più importante: di permettere a tutto il team di dedicare il successo al capitano e bandiera della squadra Lorenzo Pagliari recentemente infortunatosi. "Dovevamo ripartire dopo la sconfitta di Termoli e ci siamo riusciti mettendo in campo intensità, idee e grande cuore – commenta il giorno dopo mister Michele Fucili –. Siamo stati bravi a limitare il Notaresco, non concedendogli praticamente nulla e con ordine e grande voglia di vincere abbiamo indirizzato la partita a nostro favore. Abbiamo avuto delle defezioni anche nella rifinitura di sabato e hanno giocato ragazzi che non erano al meglio della condizione e aver fatto una grande prestazione avvalora ancora di più l’attaccamento della squadra alla maglia azzurra. Testa solo a preparare al meglio la battaglia che ci aspetterà a Matese. Dedichiamo la vittoria al nostro capitano Pagliari che sì deve operare al ginocchio".

"Vittoria importante con una prestazione importante – aggiunge il direttore generale Marco Meschini – fondamentale per ripartire dopo il brutto stop di Termoli; l’ambiente in settimana si è resettato e siamo stati bravi tutti a ripartire come entusiasmo per l’ottima stagione che stiamo facendo. Ora da martedì testa alla prossima". "Mai, nella storia della Polisportiva Forsempronese 1949, il Fossombrone Calcio aveva battuto in campionato una squadra abruzzese. Vittoria fondamentale ma meritata – ha commentato lo storico tifoso e vicino alla società Francesco Tramontana –, al termine di una gara molto intensa arbitrata da Papi di Prato (pressoché perfetto il primo tempo, una ampia insufficienza nella ripresa) nella quale il Fossombrone è apparso sempre piuttosto in controllo della contesa. Un due a zero scaturito per effetto di una rete per tempo di Casolla, giunto ormai prossimo alla doppia cifra ed autore di due perle di rara bellezza, in particolare la rete del vantaggio, una rovesciata degna del miglior Carlo Parola, immortalato da sempre nella sua iconica rovesciata diventata da 70 anni a questa parte simbolo ed effige del calcio italiano". Amedeo Pisciolini