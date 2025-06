Fossombrone, al chiostro tra cultura e storia

Si intitola "Al Chiostro del Duomo" la rassegna di incontri e conferenze che prenderà il via a Fossombrone il prossimo 20 giugno, e che animerà per alcune serate estive uno dei luoghi più suggestivi della città: il chiostro del duomo. Il programma mescola con nonchalance saperi diversi – dalla storia all’archeologia, dall’astronomia all’architettura – e si propone di offrire al pubblico un’occasione di scoperta e riflessione sul passato, il territorio, il patrimonio culturale della città. Il primo appuntamento della rassegna si terrà venerdì 20 giugno alle ore 21, con una serata dedicata alla giustizia ecclesiastica in età premoderna. Protagonista sarà Renzo Savelli, appassionato studioso forsempronese, che proporrà una conferenza sull’antico tribunale vescovile di Fossombrone. La seconda data, sabato 21 giugno, coinciderà con il solstizio d’estate, e sarà tutta dedicata all’astronomia. Dalle 11.30, grazie al Gruppo Astrofili Pesarese, il pubblico potrà osservare da vicino e comprendere il funzionamento della meridiana del duomo. A seguire, alle 13,00, si potrà godere dell’osservazione diretta del fenomeno. Venerdì 27, sempre alle 21, sarà la volta della storia del Novecento, con l’incontro "Alla ricerca della Linea Gotica". Un’occasione per approfondire, attraverso l’archeologia e la memoria, le vicende della seconda guerra mondiale. Infine, la rassegna si concluderà venerdì 4 luglio, sempre alle 21, con l’architetto Tarindu Bagya Millawage, che parlerà su "Architettura e Agricoltura – Un patrimonio abbandonato": un viaggio nel paesaggio rurale alla scoperta delle trasformazioni tra XIX e XX secolo.

a. bia.