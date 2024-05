"Fossombrone, ambulanze senza medico"

A Fossombrone è vietato stare male di notte. Lo denuncia Progetto Comune nel suo ultimo comunicato. In effetti, fonti non lontane dal 118 confermano anche a noi che al momento sono coperte dal medico solo quattro notti al mese, e con personale che può arrivare da una qualunque delle altre Potes provinciali. Una di queste “voci di dentro“ riassume la situazione in questi termini: "Se non li avessero trattati come pezze da piedi e negato la dipendenza, non se ne sarebbero andati via così in tanti…". Il riferimento è ai medici del 118 che mancano perché se ne sono andati a lavorare altrove.

Scrive Progetto Comune: "Il personale ci ha riferito che ormai la presenza del medico del 118 durante la notte è diventata l’eccezione e non più la regola. Questi disservizi si stanno trascinando da mesi, per questo Progetto Comune ai primi di marzo ha proposto di indire un consiglio monotematico sulla sanità affinché si possa chiedere come la Regione intenda risolvere questi problemi. I quali problemi, appare evidente, ormai sono strutturali e dovuti in gran parte alla mancanza di medici. Dopo vari solleciti di questa cosa non si sa più nulla e la situazione peggiora sempre più".