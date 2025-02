Fossombrone Arriva la corazzata Recanati

Oggi altro derby per il Fossombrone. Al ‘Bonci’ arriva infatti la Recanatese, quotata compagine allenata da mister Bilò e che in classifica generale occupa una posizione centrale con 29 punti, 31 gol realizzati e 36 subiti ed è reduce dal pareggio casalingo contro l’Avezzano. All’andata a Recanati (il 23 ottobre) la vittoria arrise ai leopardiani per 2 a 0 grazie alla doppietta di Daniel Ferrante.

"Affrontiamo – sottolinea alla vigilia del match l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili - una squadra che fino a pochi mesi fa giocava in serie C e quindi con un passato molto importante e che dopo un avvio un po’ stentato sono dodici partite (su quattordici) che sta ottenendo risultati; è una squadra quadrata, molto esperta, quindi sarà un avversario veramente difficile da affrontare, dovremo essere bravissimi nella fase difensiva, concedere il meno possibile e sfruttare al massimo quello che riusciremo a proporre. Giochiamo davanti al nostro pubblico e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo continuare in questo percorso positivo che stiamo facendo e raccogliere più punti possibile per raggiungere il nostro obiettivo, onestamente devo ammettere che è una partita molto delicata, ripeto, affrontiamo una squadra che rispetto moto e verso la quale ho grande stima anche come società, la Recanatese è stata un punto riferimento in questi ultimi anni. Noi abbiamo qualche problema nella rosa, avremo assenti per infortunio: Pagliari, Torri, Roberti, Fraternali e molto probabilmente anche Procacci, poi vedremo se riusciremo a recuperare Amerighi almeno per la panchina".

Il direttore generale dei metaurensi Marco Meschini aggiunge: "Affrontiamo la Recanatese squadra tosta in virtù dei suoi 12 su 14 risultati positivi, squadra con tante qualità e molto esuberanza e corsa".

Le probabili formazioni. Fossombrone: Bianchini, Bianchi, Urso, Giunchetti, Pandolfi L., Bucchi, Podrini, Pandolfi R, Kyeremateng, Casolla, Broso. A disp. Amici, Thiane, Camilloni, Riggioni, Amerighi. All. M. Fucili.

Recanatese: Del Bello; E. ferrante, Bellusci, Marchegiani; D.Ferrante, Alfieri, Giandonato, Modrdini, D’Angelo, Spagna, Sini. A disp.: Mascolo, Cusumano, Masi, Pesaresi, Bruzzechesse, Vallja, Perfederici, Pepa, Raparo. All. Bilò.

La terna: arbitro Andrea Traini (San Benedetto del Tronto), assistenti Xhentiljana Gjini (Vicenza) e Dario Lorenzon (Treviso). Calcio d’inizio ore 14,30.

Amedeo Pisciolini