Fossombrone batte L'Aquila 1-0 e avanza ai play off di Serie D

1927 (4-3-1-2): Michielin 5.5; Savor 6.5 (46’ st Russo sv), Alessandretti 6, Brunetti 6, Di Santo 6; Del Pinto 6 (42’ st Giampaolo sv), Barberini 5.5 (44’ st Scognamiglio sv), Mantini 6; Misuraca 6 (39’ st Maglione sv); Persano 5.5 (18’st Belloni 5.5), Sereni 6. A disp. Negro, Coletti, Zuccherato, Tropea. All. Durastante 5.5

FOSSOMBRONE (3-5-2): Bianchini 7; Bianchi 6 (44’ st Riggioni sv), Urso 6, Camilloni 6; Amerighi 6, R. Pandolfi 5.5 (24’ st Conti 6.5), L. Pandolfi 5.5, Podrini 5.5 (33’ st Thiane sv), Procacci 6; Kyremateng 5.5, Broso 5.5 (1’ st Pagliari 6). A disp. Amici, Roberti, Satalino, Fraternali, Casolla. All. Fucili 6.5

ARBITRO: F. Aloise di Voghera 6

RETE: 41’ st Conti

NOTE: Partita sospesa per oltre 50’ per una bomba d’acqua caduta su L’Aquila. Spettatori 800 (20 ospiti). Ammoniti: Amerighi, Di Santo, Procacci e Fucili (allenatore). Angoli 4-3. Recuperi: pt 2’; st 4’.

Continua l’avventura per il Fossombrone nei play off. Battendo 1-0 al “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” i più quotati avversari, i marchigiani domenica disputeranno la finale play off del girone F di serie D in casa del Teramo. Il Fossombrone a L’Aquila ha disputato una partita accorta e sperando anche con un episodio, come è successo nel finale della gara, di poter vincere. I biancazzurri privi di Giunchetti, Bucchi, Torri e di Casolla (quest’ultimo in panchina solo per far numero), hanno disputato una gara ordinata cercando di contenere L’Aquila 1927, priva del suo bomber Banegas, e ci sono riusciti. In alcune occasioni è stato bravo il portiere Bianchini a dire no agli attacchi dei locali.

Mister Fucili rinuncia al modulo 4-4-2 utilizzato nelle ultime gare e schiera i suoi ragazzi con il 3-5-2; lo stesso che ha permesso ai marchigiani di vincere la gara dell’andata della stagione regolare (3-2) che costò la panchina a mister rossoblù Pagliari. La gara si ferma subito, al 18’ pt, per 50’ per una bomba d’acqua. La prima azione pericolosa è degli aquilani: al 13’ Persano, da buona posizione in area, vede il suo tiro respinto da Amerighi e sugli sviluppi dell’azione il portiere biancazzurro è bravo a ribattere di piede la conclusione velenosa di Del Pinto. Il Fossombrone si vede al 24’ con un colpo di testa di Amerighi, ma Michielin non ha problemi. Al 35’ è di nuovo protagonista Bianchini che prima respinge un tiro di Persano e poi blocca il tap in di Mantini. Nella ripresa è sempre L’Aquila a tenere il pallino del gioco, ma al 41’ arriva la rete della vittoria, con Conti, che oggi si sottopone a un intervento chirurgico a un piede, con un tiro cross sulla sinistra, la palla prende velocità sull’erba sintetica bagnata, il portiere aquilano Michielin crede che la palla vada a Pagliari e invece entra in porta. L’Aquila prova a pareggiare, ma senza idee e il Fossombrone non corre rischi. Al 94’ festa grande.

Aldo Maria