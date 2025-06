Fossombrone Calcio: dopo i playoff, conferme e futuro in Serie D

"Grazie dei Playoff", con la scritta in grande nel pettorale della maglietta, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e alcuni tifosi il Fossombrone calcio hanno riproposto nella giornata di giovedì scorso la rituale camminata fino al Colle dei Cappuccini, ma a testimonianza della coesione che si è creata nel gruppo e per il piacere di stare ancora assieme venerdì gli stessi si sono nuovamente rivisti per passare un pomeriggio in spiaggia, al mare. Un modo anche questo per parlare e ricordare una stagione calcistica indimenticabile: 50 punti, quinto posto nella classifica finale e il terzo finale maturato ai playoff, numeri e risultati che entrano di diritto nella storia del Club. Ma a Fossombrone lo sguardo è proiettato anche verso il futuro, per ora non ci sono notizie ufficiali, ma sembra che ci sia la volontà, sia dello staff tecnico che della gran parte della rosa giocatori di restare anche per la prossima stagione.

"È chiaro che dopo una così bella stagione tutti siamo dell’idea di voler confermare lo staff tecnico e molti giocatori di questo gruppo – sottolinea il direttore sportivo Pietro D’Anzi che come il suo solito vuol farsi trovare pronto nel momento in cui il mercato diventa ‘caldo’ – certo sappiamo che alcuni calciatori hanno richieste, ma la società punterà a trattenerli".

È il caso del bomber Casolla? "Sì, lui è uno ma ci confronteremo e speriamo che rimanga, ma oltre agli over l’altra cosa che dobbiamo valutare è la questione degli under, per la prossima stagione non saranno più in quota i classe 2004 (Amici, Bianchi e Riggioni) dobbiamo parlare con loro e con l’allenatore se il cammino proseguirà o meno. Con il presidente e con il direttore generale ci siamo sentiti e il programma è quello di confermarci in questo campionato, per noi la serie D non deve essere di passaggio ma un punto fermo sia la città di Fossombrone che per il territorio e per questo il presidente Nardini cercherà di coinvolgere anche altri imprenditori".

Ieri, domenica giornata di relax anche per l’allenatore Michele Fucili ma come sempre è disponibile verso il cronista e la domanda è d’obbligo: mister rimane a Fossombrone?

"Tra due o tre giorni ci vedremo con la società e decideremo". Potrebbe così continuare per la settimana stagione consecutiva il legame tra un allenatore di cui parlano i risultati e una società che è ormai d’esempio per un torneo interregionale come è quello della serie D. A proposito degli under accennati dal direttore sportivo, per la prossima stagione sarà obbligo impiegare almeno un giocatore per classe (2005-2006 e 2007), per reperirili oltre ad alcuni provenienti dalla juniores Pietro D’Anzi guarderà come ha fatto lo scorso anno anche nella rosa delle Primavera di società di categoria superiore.