Fossombrone Calcio: Marco Giuliodori nuovo allenatore per un futuro di continuità

Dopo la bella pagina che rimarrà scritta in maniera indelebile sul diario del Fossombrone calcio coincisa con il quinto posto in campionato, la vittoria a L’Aquila nella semifinale playoff che le ha permesso poi di disputare la finale degli spareggi nazionali in casa metaurense si incomincia a programmare il futuro. Per primo, come si fa in questi casi, si è scelto l’allenatore. In una rasa abbastanza varia (non mancano di certo gli allenatori) il duo Meschini- D’Anzi hanno cercato una figura, che ognuno con le sue peculiarità, garantisse un capitolo nuovo ma nel segno della continuità del programma societario, che oltre ai risultati guarda ad una sana gestione del budget e della valorizzazione dei giovani, possibilmente dell’hinterland di Fossombrone.

Ed ecco quindi che sulla panchina bianco blu è stata affidata a Marco Giuliodori, 53enne originario di Filottrano, dove ha anche iniziato la sua carriera da allenatore, Nelle ultime tre stagioni è stato alla guida del Castelfidardo, squadra con la quale è salito in serie ‘D’ nell’annata 2023-24 e che ha guidato con successo la stagione scorsa, chiudendo in maniera egregia il campionato all’ottavo posto a quota 45 punti. "È una scelta per me molto stimolante. - ha detto durante la sua presentazione - Arrivo in un ambiente famigliare ma allo stesso tempo importante dove, come si è visto anche nella stagione appena conclusa, si può fare bene calcio. Non sarà sicuramente facile ripetersi - spiega ancora il nostro nuovo mister - ma sono uno a cui piacciono le sfide, e so che troverò un gruppo di ragazzi bene allenato sotto i punti di vista da mister Fucili, il quale mi lascia un’eredità importante. Cercherò inoltre di portare un tipo di calcio che è molto in linea con quello fatto dal Fossombrone negli anni scorsi, un calcio perciò molto verticale, aggressivo, di corsa e di sostanza. Cercheremo, lavorando tutti assieme, di fare bene, di portare risultati e di far divertire pubblico e la società che se lo meritano".

"Ho presentato al nuovo mister i vari giocatori- sottolinea il direttore sportivo Pietro D’Anzi- ora mercoledì ci rivedremo per vagliare l’aspetto tecnico e per cominciare a parlare con ogni singolo giocatore. Per il momento nessuno ha chiesto di andar via. Per quanto riguarda il reperimento degli under oltre ai giocatori che abbiamo in casa sono attenzionato su quelli che ho seguito durante la scorsa stagione, ho ben in mente le loro caratteristiche e quindi con Giuliodori valuteremo i vari profili". Nei giorni scorsi si parlava di più di un interessamento di un paio di società per bomber Casolla e per il forte difensore Urso, ma il Fossombrone cercherà compabibilmente con il bugdet di trattenerli anche per la prossima stagione.

Amedeo Pisciolini