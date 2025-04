Fossombrone Calcio sfida Vigor Senigallia: ultima trasferta per i playoff

Ultima trasferta della stagione 2024-25 quella di domani per il Fossombrone Calcio. Il team di mister Fucili andrà a ‘Goffredo Bianchelli’ di Senigallia per incontrare alle ore 15 la Vigor allenata da Antonioli.

Un incontro probante per il Fossombrone che può ancora aspirare ad un posto nei playoff. Al seguito non mancheranno i soliti appassionati tifosi che per l’occasione saranno ospitati nel settore "Gradinata". Il club metaurense a questo proposito ha reso noto che domenica la biglietteria ‘Ospiti’ dello stadio ‘Bianchelli’ resterà chiusa e che ai tifosi ospiti sono stati riservati 200 biglietti e la vendita degli stessi sarà gestita direttamente dalla società del Fossombrone che dopo l’apertura dell’altro ieri preso la segreteria del settore giovanile, oggi si potranno acquistare i biglietti dalle ore 10 alle ore 12 direttamente allo stadio nella sede sotto la tribuna. Ciascuno per può prelevare il biglietto anche per altre persone. Il costo del biglietto è di 10 euro, ingresso gratuito per gli Under 12.

"Mancano 180 minuti al termine della stagione - sottolinea Francesco Tramontana ex presidente e sempre vicino alla società - ancora due gare da vivere intensamente prima che il sipario cali su questa indimenticabile stagione 2024-25. Una stagione che vorremmo non finisse mai, una delle stagioni che ricorderemo per sempre con orgoglio. L’orgoglio di avere fermato per due volte l’armata Sambenedettese. L’orgoglio di avere vinto sei gare in trasferta, tra cui Chieti e L’Aquila. L’orgoglio di avere affrontato in campionato l’Ancona e di averle tenuto testa".

Nell’ultimo turno giocato due giovedì fa, la Vigor Senigallia ha pareggiato sul campo del Notaresco per 2 a 2 grazie ad una doppietta di Sergio Gonzalez, un punto che ha smosso la usa classifica che ora registra tre lunghezze di vantaggio rispetto alla zona playout. Il Fossombrone è invece reduce dal pari casalingo (1 a 1) con l’Ancona.

Partita importante quella di domani per il difensore e vice-capitano della Vigor, Enrico Magi Galluzzi, in quanto marcherà la 200esima presenza in campionato con la maglia della Vigor Senigallia.

Una rosa variegata e con giocatori di spessore quella della Vigor oltre a Gonzalez e Galluzzi dispone dell’attaccante Pesaresi, del portiere Campani del centrocampista Gabbianelli e altri, ma il Fossombrone ha dalla sua una rosa coesa e con giocatori che hanno dimostrato più volte di potersela giocare alla pari contro qualsiasi squadra blasonata, poi il supporto di una società modello e lo staff tecnico guidato da Michele Fucili garantiscono quel valore aggiunto che non tutti i sodalizi sportivi hanno la fortuna di avere.

Amedeo Pisciolini