Fossombrone Calcio: una stagione indimenticabile tra successi e riconoscimenti

FOSSOMBRONE

Con la sgambatura di mercoledì scorso il Fossombrone calcio ha decretato il ‘rompete le righe’. Una stagione che rimarrà indelebile nei ricordi degli sportivi sia per le emozioni vissute sia per la classifica, avendola terminata in quinta posizione con 50 punti e un terzo posto finale maturato ai playoff. Una squadra che ha dato spettacolo, e ritornano in mente i successi a Chieti, a L’Aquila, a Civitanova, a Isernia e i pareggi con la Sambenedettese (2 a 2 e 0 a 0), le altre vittorie e il calpestio in stadi ricchi di storia e dal profumo professionistico. Abbiamo parlato di ‘spettacoli’ e come non ricordare che proprio da una sede deputata a far divertire lo spettatore: la sala del Cinema Italia, nacque alle ore 12 del mese di giugno del 1949 il Fossombrone calcio. Tra le tante cose belle di quest’annata c’è anche la classifica cannonieri, vinta da Francesco Casolla con 25 centri (ex equo con Antonio Martiniello dell’Ancona) e la classifica finale recentemente stilata dalla Lega Nazionale Dilettanti dei ‘Giovani D Valore’, vale a dire la graduatoria che quest’anno premiava l’utilizzo in ‘Prima squadra’ dei giovani nati tra il 2005 ed il 2009, ebbene Il Fossombrone si è classificato quarto nel girone ‘F’, alle spalle di Vigor Senigallia, Recanatese e Termoli, e davanti a tutte le altre.

Un altro bel motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutta la società. Ma non è finita qui, a testimonianza di come a Fossombrone si intende lo sport, quello con la S maiuscola è arrivato il primo posto nel comportamento tenuto da squadra e tifoseria in tutto l’arco della stagione; per essere precisi il club del presidente Marcello Nardini si è classificato al primo posto nel girone ‘F’, (settimo posto nazionale) nella speciale classifica della Coppa Disciplina, una graduatoria formulata sulla base delle sanzioni a carico delle società e dei propri tesserati. Soddisfazione è arrivata anche dai calciatori che hanno trovato meno spazio negli undici inziali, ma che al momento della chiamata si sono fatti trovare pronti. Tutte le componenti hanno risposto alla grande.

"È stata una stagione indimenticabile- sottolinea il presidente Marcello Nardini, uno che alle parole preferisce i fatti- un ringraziamento a tutti". Ora dietro l’angolo c’è un breve riposo e poi i tecnici preposti incominceranno a programmare il futuro. Dopo un’annata così importante gli occhi di altre società guardano già verso Fossombrone con attenzione, pronti a ‘pescare’ il meglio, ma è anche vero che trovare un’ambiente come quello bianco-blu non sarà facile e quindi come dice il vecchio adagio: "Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia ma non sa quel che trova". Comunque una stagione memorabile, forse una delle migliori per le squadre della provincia. E questo Fossombrone regalerà sicuramente altre grandi sorprese.