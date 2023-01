Fossombrone celebra Federico Omaggio al duca tra musica e arte

Federico da Montefeltro tra musica e arte. Si potrebbe anche chiamare così il ciclo di eventi federiciani (“Federico & Fossombrone“) che l’amministrazione comunale di Fossombrone ha messo in campo per celebrare degnamente il seicentesimo anniversario della nascita del duca di Urbino (1422 - 1482).

Nell’incontro di presentazione con la stampa l’assessore al turismo Federica Romiti ha sottolineato come protagonisti della organizzazione di questi incontri siano stati Confcommercio (era presente il direttore Amerigo Varotti), l’ufficio turistico (Iat) e la consigliera con incarico alla cultura Maria Silvia Nocelli. "Festeggiare Federico è un atto dovuto per questa amministrazione – ha detto –, si tratta di eventi pensati per solennizzare il seicentenario dalla nascita nel migliore dei modi. Due i fili conduttori: la musica e l’arte".

Il vicesindaco Michele Chiarabilli ha sottolineato "l’enorme lavoro dedicato a questo anniversario fin dall’insediamento di questa giunta. Ottimo il lavoro di collaborazione con lo Iat e con la Confcommercio. Abbiamo messo in campo eventi di qualità per una figura, Federico, che meritava un omaggio pari alla sua fama. Lo sforzo economico non è stato indifferente. Ciliegina sulla torta, dopo oltre 30 anni di contenzioso c’è stato un accordo che ha permesso al Comune di acquisire una parte della Corte Alta che prima era in mano ai privati. Stiamo avviando un vero progetto di ristrutturazione di quelle stanze. Nel 2023 non lesineremo risorse per la cultura...".

Come s’è detto, a Fossombrone e dintorni le celebrazioni federiciane si articoleranno secondo due direttrici: la musica e la scultura. Dal lato musicale, si esplorerà la cultura musicale dell’epoca di Federico, il quale, va ricordato, era uomo d’arme ma anche di cultura, appassionato di musica come di letteratura e di arte. In questa chiave domenica 5 febbraio Maria Chiara Mazzi intratterrà il pubblico con una dissertazione su “Dalle corti alle città, un mondo di musiche, editori e strumentisti“. Venerdì 24 la chiesa di san Filippo sarà invece degno palcoscenico per l’esibizione di un grande virtuoso del liuto, lo strumentista americano Hopkinson Smith. Sabato 1° aprile Caterina Veddovi parlerà della “Eredità di Federico nella cultura musicale“. Il giorno dopo lo studioso Antonio Conti illustrerà invece le sue vedute su “Le insegne di Federico da Montefeltro e i soffitti lignei alla Corte Alta di Fossombrone“. Dal lato della cultura figurativa, sabato 4 marzo Giovanni Russo discorrerà sopra un’opera restaurata circa vent’anni fa e conservata alla Corte Alta, una annunciazione di Domenico Rosselli, scultore di scuola toscana cui tra l’altro si devono i magnifici camini, i fregi e le porte del Palazzo ducale di Urbino. Attivo nelle Marche a partire dal 1472, Rosselli lasciò traccia del suo lavoro anche dalle nostre parti.

Il 12 marzo l’ultimo evento di queste celebrazioni federiciane sarà un mini tour che partirà dal duomo di Fossombrone, in cui è conservato un dossale (la parte dell’altare rivolta verso l’abside) di Rossetti, e farà tappa a Sorbolongo, a Montemontanaro e a Caspessa, tutti luoghi dove rimangono testimonianze del lavoro di questo scultore fiorentino contemporaneo di Federico.

a. bia.