Fossombrone celebra lo sport

Oggi e domani Fossombrone celebra la Giornata Nazionale dello Sport 2025: si tratta di un fine settimana all’insegna del movimento, della socialità e del benessere. L’evento è organizzato in adesione all’iniziativa promossa dal Coni con il titolo “Dal gioco ai giochi“. La presentazione è avvenuta nella sede di Confcommercio Marche Nord, partner dell’iniziativa insieme a numerose associazioni del territorio. "Un plauso al Comune – ha dichiarato la direttrice Agnese Trufelli – per aver costruito un programma che promuove lo sport come strumento di salute, inclusione e coesione sociale". Il via ufficiale stamane alle 10,30 con l’inaugurazione della nuova area attrezzata del Parco Saraceni, spazio dedicato all’attività sportiva all’aperto, fortemente voluto dalla giunta Berloni. Poi, dalle 18,30, il corso Garibaldi si trasformerà in un villaggio olimpico animato da stand, giochi e dimostrazioni, a cura delle associazioni sportive locali, con la collaborazione della Pro loco Forum Sempronii e del Comitato forsempronese della Croce Rossa.

Sabato sera sarà reso ancora più vivace dall’apertura straordinaria dei negozi, iniziativa sostenuta dall’associazione dei commercianti guidata da Giorgio Aguzzi, e dai menù sportivi proposti dai ristoratori locali, organizzati dall’associazione presieduta dallo chef Luca Zanchetti. Domenica la festa prosegue: alle 10 il Circolo Tennis di piazzale Grande Torino ospita la 9ª edizione del torneo open “Città di Fossombrone“, dalle 16 la frazione di Ghilardino sarà protagonista grazie al centro ippico La Scodata Ranch, che aprirà le porte della propria struttura per visite e dimostrazioni. "Investire nello sport significa investire nella comunità" ha dichiarato l’assessore al turismo Federica Romiti. Sulla stessa linea la collega con delega ai servizi sociali Laura Giombini: "Lo sport educa, unisce e forma: è fondamentale offrire ai più giovani momenti di crescita condivisa". Per il consigliere con delega allo sport Cristian Amadori "si tratta non solo di un evento, ma di un messaggio".

a. bia.