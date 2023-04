Fossombrone celebrerà il grande fisico Occhialini

"L’uomo che (quasi) vinse il premio Nobel due volte". Così, con un titolo vagamente hitchcockiano, potremmo riassumere la vicenda scientifica, umana e professionale di Giuseppe “Beppo“ Occhialini, che vide la luce a Fossombrone nel 1907 e che fu un fisico teorico (e non solo) che poteva battersela tranquillamente alla pari con gente del calibro di Bruno Rossi o Enrico Fermi. Non si sbaglia a definirlo il figlio più illustre, e anche quello più geniale, che Fossombrone abbia mai avuto. Il titolo lo potremmo anche applicare alla giornata di studio sulla sua figura (che però si chiama "Giuseppe “Beppo“ Occhialini: un fisico, un forsempronese, un amico") organizzata dal Comune e dalla Fondazione del Monte di Pietà per il prossimo 20 maggio in occasione dei 30 anni dalla morte. Se n’è parlato in un incontro alla chiesa di san Filippo, presenti tra gli altri il sindaco Massimo Berloni, il vice Michele Chiarabilli, gli assessori Laura Giombini e Federica Romiti, il presidente della Fondazione del Monte di Pietà Lorenzo Fiorelli e il consigliere con delega alla cultura Maria Silvia Nocelli, che ha fatto da cerimoniera.

Dal lato scientifico, hanno illustrato la figura di Occhialini Vincenzo Vagnoni, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, e Michele Cicoli, docente di fisica teorica all’università di Bologna.

Si diceva dei due Nobel mancati per un pelo. Il primo Occhialini lo sfiorò nel 1948, quando il riconoscimento andò invece al britannico Patrick Blackett. I due, ognuno per la sua parte, avevano collaborato nel Cavendish Laboratory di Cambridge alla dimostrazione sperimentale dell’esistenza del positrone (l’equivalente dell’elettrone nell’antimateria): come minimo avrebbe dovuto essere un Nobel condiviso, ma si sa il peso politico che ha l’Italia in queste faccende, soprattutto, si può presumere, all’indomani di una guerra combattuta e persa malamente dalla parte sbagliata. Com’è costume da quelle parti, però, Blackett nel discorso di accettazione riconobbe il contributo essenziale di Occhialini.

L’altro Nobel sfiorato fu due anni dopo, nel 1950, per la scoperta della particella detta “pione“. Anche stavolta Occhialini dette un contributo fondamentale (mettendo a punto speciali emulsioni fotografiche), ma il premio andò anche in questo caso al collega britannico, Cecil Powell. Ma certo la biografia di Giuseppe Occhialini non si riduce a questo. Lo ricordano anche per la sua grande passione per la montagna, l’alpinismo e la speleologia. Una passione che, come ha ricordato Vagnoni, poteva anche rivelarsi molto pericolosa, quando non letale, per i suoi compagni. Alla giornata di studio tra i relatori ci sarà l’architetto Gianni Volpe.