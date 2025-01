Fossombrone, che peccato a Teramo. La sconfitta a due minuti dalla fine

Teramo 1 Fossombrone 0

CITTA’ DI 1913 (3-5-2): Di Giorgio; Cangemi, Cipolletti, Brugarello; Esposito (60’ Cum), Pietrantonio, Messori, Loncini (60’ Chiarella), Angiulli; Tourè, D’Egidio. A disp. Torregiani, Pepe, Capitanio, Fava, D’Amore, Uilissi, Di Giacomo. All. Petrarca (Pomante squalificato).

FOSSOMBRONE (4-4-2): Bianchini; Riggioni, Camilloni, Pandolfi L., Urso; Giunchetti, Amerighi (89’ Fraternali), Pandolfi R., Podrini (68’ Satalino); Broso (81’ Procacci), Kyeremateng. A disp. Amici, Bianchi, Procacci, Tamburini, Innocenti, Torri, Pagliari L. All. Michele Fucili.

Arbitro: Pietro Marinoni di Lodi.

Reti: 88’ Cipolletti (T)

Note: cielo sole, temperatura mite, spettatori 800 di cui 50 da Fossombrone.

Il Teramo si riscatta dalla sconfitta d’andata e dell’ultima battuta d’arresto nel derby con L’Aquila e aggiunge alla sua classifica tre punti importanti in chiave playoff. Il Fossombrone da parte sua mastica amaro perché era quasi riuscito a raggiungere l’obiettivo del risultato positivo.

La sconfitta infatti è arrivata a due minuti dal termine regolamentare. Dopo una fase di studio all’11’ arriva la prima vera occasione per i padroni di casa con Messori a deviare un traversone che termina poco sopra la traversa.

Rispondono gli ospiti al 23’ con Brosio ma il portiere Di Giorgio blocca in presa bassa.

Il Teramo cerca la manovra ma il Fossombrone non si fa sorprendere. Al 31’ per un fallo in area di un difensore ospite, l’arbitro concede la massima punizione.

Del tiro si incarica D’Egidio ma Bianchini con una prodezza devia il tiro.

Il Teramo non si abbatte per il rigore non capitalizzato e si ripropone poco dopo con Tourè (in sospetta posizione di fuorigioco) che solo davanti a Bianchini prova a mettere in porta ma il portiere del Fossombrone compie un capolavoro e manda in angolo. Si va al riposo con un nulla di fatto.

Nella ripresa al 66’ un tentativo di Tourè nell’area piccola del Fossombrone è sventato prontamente da Leonardo Pandolfi. Si continua con alcune mischie e dei batti e ribatti in area degli ospiti finché all’88 Cipolletti raccoglie un traversone dal fondo e insacca il gol del successo.

Non c’è più tempo per reagire da parte del Fossombrone e l’intera posta va agli ospiti.