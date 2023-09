"Fossombrone: Chiarabilli, lavori in vista al Palazzo Comunale"

"I lavori che partiranno a breve sul tetto e sui solai del palazzo municipale saneranno una situazione assurda e paradossale". Lo afferma il vice sindaco Chiarabilli che spiega: "Tra qualche settimana daremo il via alla sistemazione e impermeabilizzazione del tetto della residenza municipale". La somma stanziata ammonta a 350 mila euro (risorse comunali). "Si tratta – riprende il vice sindaco – di un intervento che non era più rimandabile, tanto più che si tratta di uno dei palazzi più belli e importanti della città. Che fosse ora di intervenire lo dimostra il semplice fatto che sono almeno dieci anni che il tetto del municipio è puntellato con le croci. Un’amministrazione seria ha il dovere di salvaguardare il bene, i dipendenti che ci lavorano e i cittadini che tutti i giorni hanno la necessità di accedervi per le loro pratiche". L’intervento al tetto si aggiunge a un complessivo efficientamento energetico del palazzo: 280 mila euro (del Ministero della Transizione Ecologica) che sono serviti a installare una nuova caldaia a metano e nuovi infissi su tutti i piani. Il palazzo è uno dei due che nel corso Garibaldi conserva la facciata in bugnato (l’altro è quello che ospita il Monte di Pietà). Risale al 1564 e si deve all’ingegno dell’architetto Filippo Terzi, che lo progettò per il duca Guidubaldo II Della Rovere. Conclude Chiarabilli: "Forse chi ha governato fino a poco tempo fa avrebbe fato meglio a preoccuparsi più di queste situazioni invece che continuare a fare solo chiacchiere, In cinque anni non hanno sistemato mezzo sanpietrino".

a.bia.