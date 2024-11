Fossombrone col colosso L’Aquila. Sarà dura scalare il Gran Sasso

Stessi punti (16) e stessa voglia di far bene nel match L’Aquila- Fossompronese. La differenza sta negli obiettivi: gli abruzzesi puntano a vincere il campionato, i metaurensi ad una salvezza tranquilla continuando a divertire i propri sostenitori. "Giocare a l’Aquila davanti ad un pubblico numeroso e contro una squadra che sarà tra le protagoniste per la vittoria finale ci deve dare oltre che una grande soddisfazione anche tanti stimoli - commenta alla vigilia della gara il trainer del Fossombrone Michele Fucili -. Siamo consapevoli che servirà la partita perfetta sotto tutti i punti di vista e come sempre sappiamo che servirà la prestazione per ottenere un risultato positivo".

Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Per quanto riguarda L’Aquila questa non ha bisogno di presentazioni. Gioca in casa in una delle favorite alla vittoria finale con giocatori di qualità sopra la media ben allenata e un ambiente super. Noi come nelle altre partite dovremmo essere super nell’atteggiamento e perfetti nei duelli, poi per il resto un pizzico di fortuna non guasta mai". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il commento pre-partita del direttore sportivo Pietro D’Anzi: " Ritengo che l’Aquila a fine mercato è stata la squadra meglio costruita sotto l’attenta partecipazione del mister Cappellacci, dopo c’è stato l’avvicendamento con l’allenatore Pagliari che ritengo un ottimo mister e si sono operate alcune correzioni creando anche dissapori nell’ambiente che però nel tempo passeranno. Per noi questa di domenica sarà una delle partite più belle e stimolanti di questo girone e ogni giocatore ne vorrebbe far parte". Il Fossombrone sarà privo dell’infortunati Broso e Giunchetti, acciaccato e quindi in dubbio Conti. Si gioca a L’Aquila nello Stadio Gran Sasso D’Italia alle ore 14,30. Al seguito della sauadra del presidente Marcello Nardini come sempre ci saranno i magnifici tifosi del Botty Club

Così in campo. L’Aquila: Michielin, Gueli, Brunetti, Alessandretti, Di Santo, Giandonato, Del Pinto, Keita, Giannini, Banegas, Misuraca. A disposizione: Negro, Casella, Guidobaldi, Mantini, Giampaolo, Russo, Pomposo, Casella, Aversa, Guidobaldi, Zuccherato, Giampaolo, Mantini, Russo. All: Giovanni Pagliari.

Fossombrone: Bianchini; Bianchi, Urso, Camilloni; Procacci; Amerighi, Pandolfi L., Pandolfi R., Conti (Satalino), Casolla, Torri. A disp. Amici Kyeremateng, Satalinno (Conti), Riggioni, Bucchi, Maroncelli, Tamburini, Roberti, Pagliari All. Michele Fucili. La terna.

Arbitro Marco Menozzi (Treviso), assistenti: Leonardo Rossini (Genova) e Silvia Scipione (Firenze).

Amedeo Pisciolini