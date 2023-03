Fossombrone, conferenza sul Rosselli

FOSSOMBRONE

Nell’ambito delle celebrazioni per i 600 anni dalla nascita del duca Federico da Montefeltro, oggi alle 17,30 alla Pinacoteca civica (Corte Alta) si parla di un’opera conservata in città che si deve a un artista di scuola toscana che lavorò per il Duca, lo scultore pistoiese Domenico Rosselli.

Si tratta di un’Annunciazione di cui parlerà lo storico dell’arte Giovanni Russo. Domenico Rosselli fu uno scultore di formazione fiorentina cui tra l’altro si devono i magnifici camini, i fregi e le porte del Palazzo ducale di Urbino. Attivo nelle Marche a partire dal 1472, lasciò traccia del suo lavoro anche a Fossombrone. Non a caso, il 12 marzo prossimo, l’ultimo evento di queste celebrazioni federiciane sarà un mini tour che partirà dal duomo di Fossombrone e farà tappa a Sorbolongo, a Montemontanaro e a Caspessa, tutti luoghi dove rimangono testimonianze del lavoro di Rosselli. Tra l’altro sappiamo che morì proprio nella città metaurense, nel 1498.

a. b.