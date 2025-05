Fossombrone conquista la finale storica in quarta serie sotto la pioggia battente

"Partita combattuta sotto una pioggia battente che ci ha costretto ad uno stop per quasi un’ora – è il commento post partita dell’allenatore del Fossombrone Michele Fucili - siamo stati bravi a stare in partita e a contenere l’Aquila soprattutto nel primo tempo dove i nostri avversari hanno spinto da subito per cercare il gol. Nel secondo tempo poi siamo cresciuti e sul finire abbiamo segnato la rete che ci consentirà di giocare una finale storica in quarta serie per la nostra società. Essere usciti di nuovo dallo stadio Gran sasso tra gli applausi sia dei nostri tifosi che di quelli de L’Aquila è una soddisfazione immensa e un giusto merito ai giocatori che hanno disputato una stagione immensa. Dopo Bucchi domani anche Conti andrà sotto i ferri e anche a lui che ha oggi segnato la rete vittoria facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione. Domenica chiamiamo a gran voce tutti i nostri tifosi a venire a Teramo per la finale". "Partita giocata a viso aperto - ha aggiunto il direttore sportivo del Fossombrone Pietro D’Anzi - dove nella prima parte è stata condizionata dal maltempo. La seconda parte L’Aquila è partita molto bene e ha costretto il nostro portiere Bianchini ad un paio di interventi risolutivi. Nell’ultimo quarto d’ora L’Aquila è calata fisicamente, concedendoci campo e ristabilendo l’equilibrio della gara. A pochi minuti dalla fine su un cross di Conti in area, Pagliari si avventato sul pallone e se pur non toccandolo ha ingannato il portiere e la palla è finita in rete. E l’incoronazione di un anno strepitoso dove la costruzione di un gruppo di bravi ragazzi sia sotto l’aspetto tecnico ma di uguale importanza in quello umano ancora una volta risulta il cocktail vincente".

Al seguito della squadra i soli magnifici tifosi del Botty Club. La storia del Fossombrone in questo campionato continua con entusiasmo di chi sa fare le cose per bene. Ora la finale playoff attende la squadra del presidente Nardini, un’altra gara importante ma come sempre si potrà ammirare un team che metterà in campo tutte le energie. I complementi di oggi anche degli avversari sono eloquenti. am. pi.