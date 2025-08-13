Fossombrone, disagi per i lavori stradali

"Per non accavallare i lavori a Ponte Alberi con quelli alla nuova rotatoria sulla mondaviese, con la ditta che ha vinto l’appalto abbiamo deciso che quelli alla rotatoria si cercherà di posticiparli il più possibile, ma per una questione di rendicontazione l’avvio non potrà tardare oltre settembre. Se andassimo lunghi, perderemmo il finanziamento…". Così il vice sindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli. Il problema sta nel fatto che la chiusura al traffico della Flaminia per i lavori "di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza del ponte" al chilometro 263 più 079 (a Ponte Alberi, comune di Montefelcino) dovrà in parte sovrapporsi alla contemporanea chiusura al traffico della mondaviese per i lavori della nuova rotatoria.

Nota Chiarabilli che i lavori a Ponte degli Alberi (durata prevista dal 25 agosto all’11 ottobre) sarebbero dovuti partire a giugno, "ma poi sono stati rimandati per consentire il passaggio alle macchine agricole impegnate nei lavori di stagione". Ne consegue, come s’è detto, che ci sarà un lasso di tempo in cui i due cantieri saranno attivi in contemporanea.

Per la circolazione automobilistica saranno giorni tribolati. Chi dovrà andare a Fossombrone da Montefelcino, tanto per fare un esempio, dovrà prendere la superstrada a Tavernelle e poi uscire a Fossombrone ovest, oppure prendere la strada di campagna chiamata “da Pitrok“, che però non è messa granchè bene e non permette il passaggio delle grosse macchine agricole. Chi poi da Fossombrone vorrà andare a Sant’Ippolito dovrà per forza prendere la superstrada a Piancerreto.

Inserita nel Piano delle opere pubbliche 2024-2026, la nuova rotatoria beneficerà di un contributo regionale di 228mila euro, assegnato nell’ambito dei fondi per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture viarie dei Comuni marchigiani. Il Comune di Fossombrone si è impegnato a co-finanziare l’intervento con una quota del 40 per cento, ovvero 152 mila euro.

a. b.