Fossombrone ha accorpato l’ufficio tributi

"Perché l’ufficio tributi di Fossombrone trasloca a Colli al Metauro?". La domanda viene da Progetto Comune, gruppo di minoranza in consiglio comunale. Sul tema Progetto Comune scrive così: "Nel più totale silenzio della giunta, l’ufficio tributi di Fossombrone trasloca a Colli al Metauro. Nel consiglio di febbraio Progetto Comune aveva già espresso la propria contrarietà alla proposta dello schema di convenzione per associare gli uffici tributi fra i Comuni di Fossombrone, appunto, Cartoceto, Isola del Piano e Colli al Metauro, capofila dell’operazione".

"La proposta, approvata dalla maggioranza, non era discutibile solo per una questione di contenuti, ma anche perché non veniva indicato né il piano economico, né era presente il necessario parere del revisore. In barba all’obiettivo indicato nel programma della lista Berloni di “concentrare in unico luogo fisico“ gli uffici amministrativi a Fossombrone, vedremo invece due dipendenti comunali trasferirsi a Colli al Metauro, che, tra l’altro avrà un rimborso per le spese di struttura assorbite dall’accorpamento del servizio, oltre il danno, la beffa. Per un’analisi costi e benefici, l’assessore Maurizio Mezzanotti aveva assicurato l’arrivo di una delibera successiva che però, inspiegabilmente, non è mai arrivata in consiglio. Ma qual è l’amministrazione che approva una convenzione senza aver chiarito costi e benefici? Perché non è esplicitata la questione economica di questa manovra?".

Infine: "Ricordiamo ai cittadini che l’ufficio tributi era stato potenziato solo qualche mese fa con due assunzioni e, visti i rapporti, si sarebbe potuto optare per una convenzione fra Fossombrone come capofila e i comuni di Sant’Ippolito, Montefelcino, Isola del Piano, proprio come indicato nel programma della nostra amministrazione. Invece, evidentemente, le cose sono andate diversamente. Lo diciamo anche alla luce dello studio dell’Istao (Istituto Adriano Olivetti, ndr) promosso e finanziato dal nostro sindaco che nel capitolo “Analisi e proposte per lo sviluppo del modello socioeconomico di Fossombrone e dei Comuni vicini“, prevedeva proprio questo schema di accorpamento; a questo punto rimane veramente di difficile comprensione questa decisione che, di fatto, indebolisce la struttura amministrativa forsempronese".

a. bia.