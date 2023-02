Fossombrone in orbita, a maggio passa il Giro

di Adriano Biagioli

"Sono seduto in cima a un paracarroE sto pensando agli affari mieiTra una moto e l’altra c’è un silenzioChe descriverti non saprei".

L’epica del ciclismo, Bartali, i paracarri d’antan. A qualcuno è venuto in mente Paolo Conte, l’altra sera al palas di Fossombrone, dove si presentava in grande stile la ottava tappa della edizione 2023 di una delle classicissime del ciclismo mondiale assieme a Tour e Vuelta, appunto il Giro d’Italia.

La tappa è la Terni - Fossombrone, e sarà il 13 maggio prossimo: la prima volta in assoluto che il Giro tocca il ponte della Concordia, che non a caso fino a maggio rimane pavesato di rosa.

Un’epica popolare e che resta ancora popolare, se permettete il gioco di parole e se gli spalti pieni del palasport di Fossombrone possono essere un buon termometro del richiamo che la fatica sulla bici tuttora esercita sull’anima italiana.

La serata è stata piacevole, a tratti addirittura emozionante. Sul palco si sono avvicendati, tra gli altri, il sindaco di fossombrone Massimo Berloni, l’organizzatore Alighiero Omicioli, il giornalista ed ex professionista su strada Davide Cassani, la showgirl Justine Mattera, il commentatore di MotoGP, Mauro Sanchini.

"Dai, che il prossimo anno l’appuntamento è con la MotoGP a Fossombrone, che stiamo tirando su un nuovo circuito proprio adesso", ha scherzato Sanchini rivolto a Cassani. Sanchini lo ha pure sfidato a un "duello" sulla bici, ma Cassani ha detto no, per il momento, "che mi devo preparare". Un po’ più sul serio, poi, Cassani ha notato che lo strappo dei Cappuccini potrebbe riservare davvero delle sorprese, "a meno che non ci sia una fuga a inizio tappa…".

Sul fronte istituzionale, invece, il sindaco Berloni ha tenuto a ringraziare il presidente Francesco Acquaroli, rimarcando che senza l’aiuto della Regione l’organizzazione della tappa non sarebbe stata possibile.

Alighiero Omicioli ha sottolineato, infine, come avesse chiesto (e ottenuto) che la tappa a Fossombrone si svolgesse di sabato: si tratta in questo modo di avere la massima esposizione mediatica possibile per la città, un’occasione unica e irripetibile.