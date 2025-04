Fossombrone in trasferta ad Avezzano: quattro partite finali per i playoff

Oggi il Fossombrone va in trasferta ad Avezzano. "Da qui alla fine mancano quattro partite e per noi devono essere quattro finali - osserva il diesse Pietro D’Anzi- sono tutte gare difficili e quindi vanno affrontate con il giusto piglio, noi come società abbiamo chiesto alla squadra che ci teniamo tantissimo a disputare i playoff, i ragazzi sono motivatissimi; da qui alla fine ci servono almeno due vittorie e un altro risultato utile, come minimo dobbiamo cogliere 7 punti. Affrontiamo una squadra tosta, all’andata ci mise in forte difficoltà, specialmente nel reparto avanzato con De Silvestro e Ferrari, ora il primo è passato da tempo alla Fermana ma è stato sostituito da Kanoute che non è da meno. L’Avezzano ha forti motivazioni che sono quelle di chi vuol salvarsi, anche se all’inizio stagione, come altre, era stata costruita per disputare un campionato di vertice. L’Avezzano è un avversario importante, non per niente è andata vincere sul campo della capolista Sambenedettese, se gioca concentrato è difficile da affrontare, comunque noi siamo speranzosi di fare una bella partita e di riportare a casa un risultato utile".

"Trasferta lunga e difficile contro una squadra assetata di punti salvezza- sottolinea mister Michele Fucili- ma la voglia di continuare a sognare ci deve portare a disputare una partita concreta e organizzata". "L’Avezzano all’andata – aggiunge il dg Marco Meschini- con un allenatore diverso (Pochesci) ci ha battuto in casa in maniera netta, sfruttando al massimo dei nostri errori". Assenti nel Fossombrone Giunchetti per squalifica, Procacci e Torri per infortunio, acciaccato Camilloni. Il club del presidente Nardini viene dal pareggio con il Castelfidardo mentre l’Avezzano è reduce dalla sconfitta all’inglese sul campo della Fermana.

Così in campo

Avezzano (4-3-3): Cultraro; Senese, Sbardella, Bassini, Alessi; Staiano, Senvaggio, Mascella; Kanoute, Pozatzidis, Ferrari. A disp.; Esposito, Ferradino, Vantaggiato, Cannavaro, Barbetta, Capitanio. All. Pagliarini.

Fossombrone (4-4-2): Bianchini; Bianchi, Urso, L.Pandolfi, Camilloni (Riggioni); Satalino, R.Pandolfi, Conti, Amerighi, Casolla, Kyeremateng. A disp. Amici, Broso, Bucchi, Podrini, Pagliari, Riggioni (Camilloni),Thiane, La terna. Arbitra Andrea Sacco (Novara), assistenti: Roberto Cracchiolo (Palermo) e Filippo Scorteccia (Firenze).

Calcio d’inizio alle ore 15.

Amedeo Pisciolini