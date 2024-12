Fossombrone, momento no: "Ma ora dobbiamo reagire"

Per il Fossombrone è stato poco fruttuoso, in termine di risultati, il mese di novembre, specialmente nella seconda parte, ma se si allarga lo sguardo a tutto il percorso fatto si evince che dopo 14 gare la classifica gli assegna il quarto posto, a solo due punti dalle terze e a tre dalla seconda. Una situazione che in estate sarebbe stata più che gradita, certo il ‘tesoretto’ fin qui accumulato non va disperso. "Stiamo pagando ad un prezzo altissimo ogni minima disattenzione – osserva l’allenatore Michele Fucili il giorno dopo la sconfitta con l’Avezzano – e al tempo stesso pur creando tante situazioni da rete non riusciamo a concretizzarle. Detto questo, di sicuro per tornare a fare risultato dobbiamo concedere meno ai nostri avversari, essere più compatti in fase difensiva ancora di più dobbiamo sforzarci ad essere squadra e anche se inconsciamente sarebbe facile pensare a se stessi noi non possiamo permettercelo. Lavorare bene in settimana e non perdere di vista il nostro percorso è l’unica ricetta che dobbiamo seguire. Dispiace per i ragazzi che come sempre danno tutto in campo ma dobbiamo fare di tutto per reagire".

"Abbiamo subito tre gol – aggiunge il direttore generale Marco Meschini – e questo basterebbe per dire che non è stata giornata. I ragazzi ci hanno provato in tutti i modi ma la poca lucidità, un po’ di sfortuna e anche alcuni errori individuali hanno portato ad un risultato negativo. Ora quello che possiamo fare è con estrema lucidità ed equilibrio analizzare le cose che non sono andate e ripartire subito nel preparare l’ostica partita di Ancona che come noi, però in positivo, è in striscia". am. pi.