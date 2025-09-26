Fossombrone nella tana del Sora. Avversari con nomi di qualità

Con il turno infrasettimanale giocato l’altro ieri il campionato di serie D ha già consumato quattro giornate. Il girone F quello che vede il raggruppamento delle marchigiane e quindi anche del Fossombrone ha una classifica già sgranata. Al primo posto, in solitaria, frutto di quattro vittorie consecutive c’è l’Ostiamare, dietro distanziate di due lunghezze: L’Aquila e il Notaresco. Queste tre compagini assieme al Teramo, al Chieti e al Fossombrone sono le uniche imbattute. Due invece i club che hanno rimediato, loro malgrado quattro sconfitte di fila: il San Marino e il Castelfidardo.

Il Fossombrone uscito con un punto nel match di mercoledì con il Giulianova si appresta a scendere di nuovo in campo nel pomeriggio di domenica sul terreno del Sora (ore 15) club reduce dalla sconfitta casalinga contro la Maceratese (0-1), decisiva la rete di Ruani al 37’ della ripresa, in una gara condizionata dal terreno pesante per la pioggia caduta prima del fischio d’inizio. Nel Sora di Schettino figurano elementi di qualità come Vono, Rao e altri a cui si è aggiunto da tre giorni (ha debuttato mercoledì) l’attaccante Dennis Curatolo, classe 2004 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e che ha collezionato diverse convocazioni in prima squadra tra Serie A e Champions League. L’acquisizione delle prestazioni di Curatolo è giudicato ‘un colpo di spessore’. Dopo l’Inter Curatolo ha vestito la maglia della Fermana e nell’ultima stagione quella del Pro Patria totalizzando 24 presenze e un gol. Complessivamente ha collezionato 60 presenze in serie C.

A Fossombrone visto gli infortuni sul reparto avanzato molto probabilmente la società cercherà un nuovo attaccante, nel frattempo la punta esterna Diego Accursi classe 2003 (ex Rimini) dal Fossombrone si è accasato all’Imolese, squadra che milita in serie D in un girone diverso.

Per la trasferta di Sora molto probabilmente mister Giuliodori dovrà rinunciare agli infortunati Pagliari, Raffello Torri e a Conti oltre a Leonardo Pandolfi infortunatosi nella seconda giornata e per il quale si prevedono purtroppo tempi lunghi di recupero. Comunque come c’è fiducia in tutto l’ambiente sportivo del Fossombrone, perchè la squadra sta applicando un bel calcio e risponde bene alle sollecitazioni e alle indicazioni del mister.

Amedeo Pisciolini