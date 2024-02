Fossombrone, Pagliari out per la trasferta

Domani per la settima giornata del campionato di Serie D (girone F) il Fossombrone va a giocarsi allo Stadio "Gino Cannarsa" di Termoli (struttura inaugurata nel 1962 e che inizialmente contava 1000 posti tutti scoperti poi portati a 3000 coperti) una partita importante per la sua classifica.

All’andata la squadra del presidente Nardini si prese il massimo della posta in palio grazie ad un diagonale di Massimo Conti a metà del primo tempo. Fu un Termoli comunque coriaceo, che lottò su tutti palloni anche se andò al tiro raramente e senza creare seri pericoli alla difesa del Fossombrone. Per questo match mister Fucili dovrà purtroppo fare a meno dell’attaccante Lorenzo Pagliari, giocatore da anni in prima squadra. Pagliari è rimasto infortunato nel match con la Sambenedettese. Sarà assente come purtroppo succede da un paio di mesi l’under Bio. Mancherà anche Fagotti, pure lui infortunato ed è in dubbio l’esperto attaccante Germinale, comunque si spera che alla fine almeno lui ci possa essere. "Riguardo il giovane under Calvosa che è stato impegnato con la Rappresentativa di serie D al torneo di Viareggio- fa sapere D’Anzi- è rientrato ieri pomeriggio e oggi (sabato ndr) sarà presente alla rifinitura". Quindi molto probabilmente sarà parte dei convocati a disposizione dell’allenatore Fucili.

"Il Termoli è una squadra tosta- ha sottolineato il direttore sportivo del Fossombrone Pietro D’Anzi- ha necessità di punti e si aspetta da questa partita di poter cogliere il massimo del risultato, però noi venderemo cara la pelle e saremo pronti a fare la nostra partita. Sono comunque convinto che i ragazzi forniranno una grande prestazione". Calcio di inizio alle ore 14,30. Il Termoli una settimana fa ha perso per 3 a O a Sora (diretta concorrente per la salvezza) complicandosi la vita in chiave classifica. Infatti ora si trova in quartultima posizione assieme a Real Monterotondo. In 23 partite fin qui giocate ha collezionato 6 vittorie, altrettanti pareggi e 11 sconfitte, realizzando 17 reti e subendone 28.

A guidare la squadra mister Carnevale. Designata la terna, a dirigere la gara sarà Antonio Spera di Barletta, assistenti Massimiliano Cirillo di Roma 1 e Giuseppe Rizzi di Barletta. Al seguito della squadra ci saranno gli irriducibili tifosi del ‘Botty Club’, pronti ad applaudire le gesta di Conti e compagnia. am. pi.