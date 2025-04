Fossombrone, per il 25 Aprile non si suona “Bella Ciao“

"No, “Bella ciao“ non la suonate!". Venticinque aprile: nel suo piccolo neppure Fossombrone si fa mancare la polemica sulla Festa della Liberazione. La cerimonia si è svolta come al solito in piazza Dante, ieri mattina, e quando si è trattato di far suonare la banda cittadina si è appreso che la canzone più celebre legata alla Resistenza non era compresa nella scaletta.

È finita che l’hanno intonata gli spettatori di loro spontanea volontà, come atto di protesta contro una decisione dell’amministrazione che gli è apparsa quanto meno discutibile. Sull’episodio ha diffuso una nota il gruppo consiliare di Progetto Comune: "L’ottantesimo Liberazione – scrivono – verrà ricordato a Fossombrone, purtroppo, per un’assenza che ha fatto molto rumore: “Bella Ciao“ è stata esclusa dal repertorio della banda musicale, su indicazione dell’amministrazione comunale, nel nome di una non meglio precisata “sobrietà“. Una scelta che ha lasciato sorpresi e amareggiati molti dei presenti. Nonostante la significativa presenza del Pd nella giunta comunale, è stato deciso di seguire le indicazioni – ritenute da molti pretestuose – di carattere nazionale, che invitavano a celebrazioni “sobrie“. La commemorazione si è aperta con l’esecuzione de “Il Piave mormorava“ e del “Silenzio“. Dopo l’intervento del sindaco Berloni (foto), che ha ricordato anche la figura del Papa, la cerimonia si è rapidamente conclusa, senza lasciare spazio al simbolo musicale per eccellenza della Resistenza. Ma la cittadinanza non è rimasta in silenzio. In maniera spontanea, senza alcun accordo preventivo, molti dei presenti hanno intonato insieme “Bella Ciao“, partendo dall’incipit “Questa mattina mi son svegliato…“. Un gesto collettivo che ha restituito dignità al momento e ribadito con forza i valori della Liberazione" dice Progetto Comune.

a. bia.