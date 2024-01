Fossombrone, possibile recupero l’11 febbraio

È stata una domenica di riposo forzato quella del Fossombrone. La squadra del presidente Marcello Nardini ha visto infatti rinviata la partita in programma domenica pomeriggio a Vastogirardi a seguito del manto nevoso che ha ricoperto nel fine settimana lo stadio del paese molisano. "Abbiamo saputo dello stop forzato causa maltempo solo durante la rifinitura di sabato – dice l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – e a quel punto abbiamo integrato l’allenamento con una partita tra di noi. Riprenderemo regolarmente martedì (oggi) la preparazione in vista della prossima gara con il Monterotondo. Lo slittamento cambia poco per noi perché gli squalificati (Conti e Pagliari) rimarranno fuori per altre due gare". Da oggi dunque la squadra ritornerà al lavoro, ci sarà da recuperare le condizioni fisiche di qualche acciaccato. Permane invece l’infortunio dell’Under Bio prelevato in autunno dalla Primavera della Vis Pesaro. Il Vastogirardi ha comunicato nelle prime ore di venerdì che nella rosa c’è stato il gradito ritorno di una vecchia conoscenza: Giuseppe Gargiulo. "Il giocatore – ha fatto sapere la società – dopo il grave infortunio al ginocchio della passata stagione e dopo un’ottima riabilitazione, sarà un nuovo rinforzo in difesa. Già in gruppo da alcune settimane, il ragazzo è a completa disposizione di mister Simone Marmorini. Si comunica inoltre che l’estremo difensore Francesco Cerroni ha fatto ritorno all’AZ Picerno per poi andare a L’Aquila". Riguardo alla data di recupero di Vastogirardi- Fossombrone molto probabilmente sarà quella di domenica 11 febbraio che coincide con la sosta per consentire lo svolgimento della gara della rappresentativa nazionale dei dilettanti, le due società si sono accordate per tale data ma l’ultima parola aspetta agli organi federali"am.pi.