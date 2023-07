Fossombrone: restaurata la fontana di piazza Mazzini

Dopo anni di desolato abbandono e degrado, la fontana di piazza Mazzini, proprio davanti al duomo, è tornata al suo meritato splendore. L’altra sera il sindaco Berloni, il vice Chiarabilli e tutta la maggioranza hanno inaugurato e salutato il nuovo aspetto della piazza (foto). I lavori di restauro erano iniziati a marzo scorso e hanno riguardato non solo la fontana propriamente detta, ma anche l’esedra e gli elementi di arredo urbano che la circondano, compresi la balaustra in ferro e gli elementi in pietra.

Il recupero ha previsto anche l’installazione di nuovi lampioni e dei relativi supporti, così da valorizzare sia la fontana che l’intera area circostante. L’intervento totale ha comportato un investimento di 60 mila euro da parte del Comune. La fontana in pietra corniola fu terminata nel 1753, come indica la data scolpita su entrambe le facciate, e come detto si trova di fronte al duomo. Sulla sommità era collocata la copia di una statuina in bronzo, cosiddetta "Venere del Metauro", opera dell’artista forsempronese Anselmo Bucci (1887-1955). Anche quella - di nuovo in copia, per ovvi motivi - è stata rimessa al suo posto (era stata rubata), così come gli sgocciolatoi, danneggiati dal tempo e dall’incuria.

Si diceva del degrado: s’è già detto del clamoroso furto della copia della statuina di Bucci, che era collocata sopra il catino superiore, ma si possono ricordare anche l’asportazione di uno sgocciolatoio in piombo a forma di pesce e la rottura di due dei cinque petali in pietra.

La fontana non era più funzionante da circa 10 anni. L’intervento ha riguardato anche il sistema di ricircolo dell’acqua, sicché adesso la "fontana" è tornata fontana per davvero.

a.bia.