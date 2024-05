Fossombrone ripiomba nel Rinascimento: ecco il trionfo del Carnevale

Dal 6 al 12 maggio sarà il Comune di Fossombrone il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’ progetto simbolo di Pesaro 2024 (special partner Banca di Pesaro - Credito Cooperativo). "Trionfo del Carnevale, le origini della cultura Forsempronese" propone una ricca serie di attività attorno ad una manifestazione storica. Ogni anno, il secondo fine settimana di maggio, Fossombrone si tuffa nel Rinascimento con una grande festa: grazie alle collaborazioni con associazioni, pro loco, scuole e cittadini, in questa occasione si estende all’intera settimana con un calendario di eventi che raccontano le diverse sfaccettature all’origine di questa rievocazione e immergono i visitatori in un’atmosfera di cultura, spettacolo, buon cibo e divertimento. Convegni tematici, mostre, cene filologicamente ricostruite, visite guidate, apertura dei luoghi del Cardinale. Oltre mille figuranti in abiti rinascimentali animeranno vie e quartieri addobbati con gli storici stemmi di borghi, ville e castelli dell’epoca. Saranno allestiti il mercato rinascimentale, i banchi dei mestieri, gli arcieri, gli spettacoli di fuoco e i voli dei rapaci. Ogni contrada ospiterà i visitatori nella propria locanda con menù che rispetteranno la cucina del tempo. Contrade e castelli si sfideranno poi nei giochi rinascimentali e la sfida coinvolgerà anche i più piccoli col Palio dei Bambini e dei Mezzani. La manifestazione raggiungerà il culmine domenica 12 maggio con la corsa di cavalli nella quale ogni contrada, rappresentata dal suo cavaliere, punta al Palio del Cardinale. Lunedì alle 18, nella Chiesa di San Filippo, l’inaugurazione; alle 19.30 in Corso Garibaldi, "Fossombrone Per il Trionfo, Cosa c’è DOP?" in cui i presenti potranno gustare un aperitivo rinascimentale con 5 DOP dell’Antico Ducato di Urbino e alle 20.30 la cena dei sindaci ’Rinascimento istituzionale’ con piatti della tradizione rinascimentale per i 50 i Sindaci della Provincia di Pesaro e Urbino. Il 9 maggio alle 17.30 la speciale visita guidata alla chiesa del Santo patrono Aldebrando, che verrà riaperta per l’occasione.