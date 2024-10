Fossombrone, risorge il giardino di viale Cairoli

Sabato scorso il sindaco Berloni e il vice Chiarabilli hanno inaugurato il rinnovato giardino di viale Cairoli, nell’occasione intitolato a Metaura Torricelli, violinista di Fossombrone nata nel 1867 e vissuta soltanto 26 anni.

"Per tanti anni si è parlato di riqualificare i giardini di viale Cairoli, addirittura dal 2008. Finalmente è cosa fatta", annuncia il vicesindaco. Che prosegue così: "Sono stati ultimati i lavori iniziati nel 2023, con un investimento dell’amministrazione Berloni superiore a 300 mila euro". Come si diceva sopra, il giardino è stato intitolato a una cittadina illustre di Fossombrone, ovvero la violinista Metaura Torricelli (1886-1893), che nella sua troppo breve vita riuscì tuttavia a mietere successi come concertista sia in Europa che negli Stati Uniti.

Il giardino si fa vanto, tra le altre cose, di una fontana al cui centro troneggia un “Putto con pesce“ dello sculture Bruno Bianchi; poco lontano un busto del pittore Anselmo Bucci, altro figlio illustre della città.

Si tratta di un recupero che avvia la riqualificazione degli spazi verdi di Fossombrone, tant’è che il prossimo intervento in programma riguarderà il bellissimo Parco Villa Carloni alle spalle del complesso delle scuole medie. La conclusione e l’auspicio del vicesindaco Chiarabilli: "Siamo fiduciosi che il recupero di questo bellissimo angolo della nostra città sarà apprezzato da tutti i cittadini forsempronesi, che invitiamo ad averne cura come fosse un giardino di casa loro".

In caso non bastasse il senso civico, per parte nostra ricordiamo che l’area è dotata di telecamere di sorveglianza.

a. bia.