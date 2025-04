Fossombrone sconfitto 2-1 dall'Avezzano, fuori dalla zona play off

2

FOSSOMBRONE

1

(4-3-3): Cultraro 6.5, Ferrandino 6, Sbardella 6, Barbetta 7 (28’ st Vantaggiato 6), Selvaggio 6.5, Konate 7, Mascella 6.5, Allessi 6, Ferrari 6 (43’ st Capitanio sv), Bassini 6.5, Cannavaro sv (10’ pt Staiano 6.5). A disp.: Esposito, Lapenna, Gorobsov, Carriola, Quaranta, Pozatzidis. All. Pagliarini 7.

FOSSOMBRONE (3-5-2): Bianchini 5.5, Conti 6 (31’ st Fraternali sv), Amerighi 5.5, Pandolfi L. 6.5, Urso 6 (39’ st Bianchini sv), Riggioni 6, Kyeremateng 6.5, Bucchi 5.5 (24’ st Pandolfi R. sv), Broso 5, Podrini 5 (16’ st Satalino sv), Pagliari 5 (16’ st Casolla sv). A disp.: Amici, Camilloni, Roberti, Thiane. All. Fucili 6.

Arbitro: Sacco di Novara 6

Reti: 30’ Barbetta, 8’st Konate, 18’st Kyeremateng.

Note – 500 spettatori circa. Ammoniti: Cultraro, Selvaggio, Amerighi, Urso, Riggioni, Casolla. Angoli: 3-3. Recupero: 2’, 5’

Il Fossombrone alza bandiera bianca per 2-1 in casa dell’Avezzano, uscendo momentaneamente dalla zona play off. Una brutta battuta d’arresto per i ragazzi di mister Fucili, quando mancano tre gare al termine della stagione regolare.

La gara. In avvio resta in panchina l’ex Casolla, con il Fossombrone che fatica a creare occasioni degne di nota. La partita inizia con una fase di studio tra le due formazioni e il primo squillo arriva solo all’8’, quando Amerighi tenta la conclusione, ma la sua traiettoria viene deviata da un difensore di casa. Questo resterà l’unico tentativo degno di nota fino al 30’, momento in cui i padroni di casa sbloccano il risultato: Konate pennella un cross in area per Ferrari, che di testa serve Barbetta. Quest’ultimo è rapido nel trovare la zampata vincente davanti alla porta. L’azione è macchiata da una leggerezza della retroguardia ospite, incapace di liberare l’area con decisione. Dalla panchina Fucili cerca di scuotere i suoi, e al 38’ Conti ci prova con un tiro dalla distanza, ma Cultraro si oppone con un intervento in tuffo. Nei minuti di recupero arriva l’occasione più ghiotta per il pareggio: bella azione costruita al limite dell’area con Pandolfi che lascia partire un destro insidioso, il pallone sfiora il palo e termina fuori di un soffio. Nella ripresa, dopo pochi minuti, Podrini ha una buona opportunità ma il suo tiro si alza sopra la traversa. Al 9’ è l’Avezzano a colpire ancora: su punizione calciata da Selvaggio, Konate è lesto ad approfittarne e trafigge Bianchini per il 2-0. Con due reti da recuperare, Fucili tenta la mossa Casolla, che subentra a un evanescente Pagliari. L’ingresso dell’ex biancoverde dà nuova linfa all’attacco ospite: sprona i compagni a lanciare palloni in avanti e al 18’ è proprio lui a innescare l’azione del gol. Recupera palla su Allessi, serve Kyeremateng che, in area, conclude con un diagonale preciso che supera Cultraro e accorcia le distanze. Il punteggio ora è 2-1 e la partita è ancora aperta. Nel finale il Fossombrone tenta il tutto per tutto: diverse mischie e palloni gettati in area, ma la difesa di casa regge, anche nei 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro.