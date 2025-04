Fossombrone sfida Castelfidardo: obiettivo playoff al Comunale 'Bonci'

Oggi al Comunale ‘Bonci’ di Fossombrone arriva il quotato Castelfidardo e nel club metaurense c’è voglia di vivere un’altra bella giornata di sport e dare consistenza al sogno dei playoff. Di certo non sarà una passeggiata e occorrerà una grande prestazione, così come il team del presidente Nardini ha abituato i suoi sostenitori. Alla vigilia l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili così presenta il match: "Siamo stati bravi a crearci l’opportunità di giocare una partita difficile ma allo stesso tempo stimolante perché i playoff sono un traguardo che nessuno si sarebbe aspettato. Vogliamo vivere il momento con grande entusiasmo e, pur consapevoli del valore dei nostri avversari, l’obiettivo è uscire dal campo senza nessun tipo di rammarico. Abbiamo fatto tanto ma dobbiamo continuare a crescere e migliorare. Confidiamo nella presenza massiccia del nostro pubblico perché i ragazzi meritano di essere sostenuti". "È una partita tosta per noi – aggiunge il dg Marco Meschini – è una delle poche squadre che ci ha messo in difficoltà in questo campionato, applica un gioco intenso, ha un buon allenatore e un buon parco giocatori, noi dobbiamo essere bravi, scordarci le partite fatte ed essere super concentrati".

Il Castelfidardo dopo che nei precedenti 5 turni aveva ottenuto solo 2 punti equivalenti a 2 pareggi e 3 sconfitte, domenica scorsa ha ritrovato il successo battendo per 3 a 1 L’Aquila e mantenendosi così in quota salvezza. All’andata Castelfidardo- Fossombrone finì 3 a 1 per i padroni di casa. Nel Fossombrone oggi mancheranno gli infortunati Procacci, Torri e Roberti.

Cosi in campoFossombrone: Bianchini; Bianchi, Urso, Giunchetti, Camilloni, L. Pandolfi, Amerighi, R. Pandolfi, Satalino, Casolla, Kyeremateng. A disp. Amici, Riggioni, Conti, Thiane. Bucchi, Broso, Pagliari. Podrini. Al. Michele Fucili.Castelfidardo: Munari, Costanzi, Fabbri, Gambini, Morganti, Vecchio, Baldini, Miotto, Braconi, Cotugno, Nanapere. A disposizione: Negro, Elezai, Fossi, Carano, Caprari, Madonna, Scognamiglio, Sereni, Belloni, Maglione, Zuccherato, Mantini, Savor, Russo. All. M. De Feudis.

Arbitro: Alban Zadrima (Pistoia)Assistenti: Gianmarco Amato (Aprilia) e Leonardo D’Andrea (Viterbo).

Amedeo Pisciolini