Fossombrone sfida L'Aquila nei playoff: una giornata storica per il club

"Oggi affronteremo alle ore 16 in trasferta L’Aquila, una big del campionato in questa sfida playoff inedita per noi - spiega il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini - poter essere associati a queste città è un grande motivo di orgoglio, se consideriamo dove siamo arrivati e soprattutto da dove siamo partiti essere della partita è sicuramente un punto del percorso importante per la nostra crescita e consapevolezza. Per quanto riguarda la squadra ci arriva sicuramente carica di testa con voglia e determinazione ma soprattutto con serenità. Dal punto di vista fisico chiaramente essendo a fine stagione ci sono acciacchi continui (vedi le assenze di Bucchi e Giuncheti ai quali vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione) questo aspetto sicuramente varrà anche per il nostro avversario".

"L’Aquila è una squadra - continua Meschini - che ha tanta qualità di palleggio, forza fisica e sicuramente tanta organizzazione e singoli che possono fare la differenza. Noi con le nostre armi dovremmo essere bravi a saper soffrire e colpire quando ci sarà l’occasione. Concludo dicendo che sicuramente a prescindere dal risultato sarà una giornata storica per tutti noi e per tutti i nostri tifosi che verranno al seguito".

"Con grande soddisfazione e orgoglio – aggiunge l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili - andiamo a giocare questa partita playoff a L’Aquila consapevoli di affrontare la seconda squadra più forte del campionato ma altrettanto convinti dei nostri mezzi e fiduciosi di disputare una buona gara. Al di là del risultato questa ulteriore partita è il giusto premio al gran campionato che abbiamo disputato e che rimarrà nella storia della nostra società". Nel Fossombrone oltre a Bucchi e Giunchetti sarà assente per infortunio Torri e in dubbio c’è Casolla. Il match tra L’Aquila – Fossombrone è in gara unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari, se perdurasse la parità avanza la squadra meglio classificata nel campionato regolare (L’Aquila). La terna. Arbitro Francesco Aloise (Voghera), assistenti: Valerio Brizzi (Aprilia), Valeria Spizuoco (Cagliari), Quarto ufficiale: Andrea Giordani (Aprilia).

L’altra semifinale playoff del girone F è tra: Teramo – Chieti e anche questa si gioca alle ore 16. Per i playout sono invece in programma (ore 16) queste due partite: Notaresco- Civitanovese e Sora – Roma City.

Amedeo Pisciolini