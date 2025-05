Fossombrone sfida Teramo nella finale playoff del girone F

Il Fossombrone oggi chiuderà la sua bella stagione andando a far visita per la finale playoff del girone F al Teramo. Il match odierno, così come negli altri gironi, sarà utile per stilare una graduatoria finalizzata ad eventuali ripescaggi in Lega Pro. Attualmente in questa speciale classifica al primo posto c’è il Ravenna, seguito dalla Reggina, con il Teramo quindicesimo e il Fossombrone ventiduesimo; in pratica sia per il Teramo che per il Fossombrone le possibilità di ripescaggio sono pari a zero. Rimane però la soddisfazione di aver partecipato a una finale ed è tantissimo per il ‘palmares’ di una società, come quella del Fossombrone’ costruita con un budget tra i più bassi dei 9 gironi di serie D.

"Abbiamo diverse assenze - commenta il diesse Pietro D’Anzi - ma chi giocherà sarà sicuramente all’altezza di questa finale, il Teramo ha una squadra che fa dell’intensità la sua arma migliore, ha tanti elementi di qualità in tutti i reparti e non ha defezioni". "Ci aspetta l’ultima partita della stagione - dice l’attaccante e capitano (in assenza di Conti) Lorenzo Pagliari - siamo contentissimi di essere arrivati fino a questo punto". "Andiamo a giocarci questa finale con grande entusiasmo e soddisfazione - sottolinea mister Michele Fucili - è sicuramente il coronamento di una stagione più che positiva, c’è contentezza da parte di tutti, giocheremo in uno stadio importante per un traguardo molto prestigioso. Avremo molte assenze ma al di là di questo, questa gara la dobbiamo prendere come un premio per tutti soprattutto anche per chi ha giocato di meno perché il merito poi quando le cose vanno bene è di tutti i giocatori". "Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato", aggiunge il dg Marco Meschini.

Assenti nel Fossombrone per infortunio Conti, Giunchetti, Bucchi e Torri, in forte dubbio Casolla, Broso e Amerighi. Arbitra Andrea Bortolussi (Nichelino), assistenti: Stefano Petarlin (Vicenza), Leo Posteraro (Verona), quarto ufficiale Marco Ferrara (Roma 2). Si gioca allo Stadio "G.Bonolis" di Teramo alle ore 16.

Amedeo Pisciolini