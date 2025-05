Fossombrone si arrende al Città di Teramo: finale play-off decisa dalla classifica

Il Fossombrone gioca una partita sublime, andando oltre le assenze e i suoi stessi limiti. Ma dopo 120’ al cardiopalma, è costretto ad arrendersi. La finale play-off è del Città di Teramo, premiato solo ed esclusivamente dalla migliore posizione di classifica fatta registrare al termine della regular season. Dopo il triplice fischio il gruppo metaurense viene osannato dal pubblico presente sugli spalti. Ma anche da mister Fucili, nel corso della consueta conferenza stampa post-gara. Il trainer metaurense elargisce complimenti a piene mani ai suoi ragazzi: "E’ stato davvero un match d’altri tempi. Devo fare un elogio a tutti, anche ai nostri avversari perché hanno onorato l’impegno al massimo delle loro possibilità. Eravamo arrivati a questo impegno con diversi elementi acciaccati e non al meglio delle condizioni. Un paio di ragazzi erano in dubbio e invece hanno dato fondo a tutte le loro forze, arrivando addirittura fino alla fine dei supplementari". Poi il focus scivola sull’andamento dell’incontro: "Un rammarico? Nella prima mezz’ora ci sono state annullate tre marcature per fuorigioco, probabilmente almeno una era regolare. Se fossimo passati in vantaggio probabilmente l’inerzia della sfida sarebbe stata diversa. Invece ci siamo ritrovati sotto alla prima occasione concessa. Anche in quel frangente la squadra ha dimostrato carattere, riuscendo a recuperare e ad arrivare ai supplementari. Nell’extra-time sarebbe servita una zampata decisiva, ma onestamente in quel momento era difficile pretendere di più". Poi un accenno al futuro, un argomento che per ora non scalda il cuore di Fucili: "La partita è appena terminata: fateci respirare un po’!". Dopo questa battuta ironica, arriva la chiosa più seria: "E’ ancora presto per prendere qualsiasi decisione. Nei prossimi giorni incontrerò i vertici societari e insieme decideremo il da farsi".