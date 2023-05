Fossombrone si fa bella per il Giro Nuova pavimentazione nel Corso

Ieri pomeriggio in corso Garibaldi è stato inaugurato il rifacimento del primo tratto della via principale del centro, quello di Porta Fano. Serve per ospitare al meglio l’ottava tappa del Giro, il che ha comportato una sistemazione ex novo di tutte le condotte sotterranee (i "sottoservizi") e il rifacimento dell’acciottolato con la nuova posa in opera dei sanpietrini. Con ciò il Corso è adesso pronto ad essere degna cornice del passaggio della carovana del Giro, dato che giorni fa era stato completato il rifacimento del tratto ovest, quello di via Roma, che si ricongiunge alla Flaminia nei pressi del ponte della Concordia.

Erano presenti il sindaco Massimo Berloni, il vice Michele Chiarabilli, il vescovo di Fano monsignor Armando Trasarti, nonché i rappresentanti di tutte le sei ditte che hanno sponsorizzato i lavori.

a.bia.