Fossombrone Sound Tour 2023 per assaporare la buona musica

Parte oggi per chiudersi il 22 dicembre la rassegna artistico-musicale “Fossombrone Sound Tour 2023“, presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord. "Fossombrone – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti – sin dall’inizio fa parte dell’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio, a cui nel 2023 aderiscono 21 comuni, che saliranno il prossimo anno a 23. Una città sempre più viva, con molte iniziative per valorizzare le tante bellezze ed eccellenze, a cui noi siamo contenti di collaborare".

Si parte oggi, alle 17, con un concertino nella Casa Museo Cesarini ad opera di tre studenti del Conservatorio Rossini; l’11 novembre la chiesa barocca di san Filippo ospiterà un concerto di sassofoni; il 12 in Corte Alta invece un pianoforte renderà per i visitatori le stanze ducali magiche; il 26 novembre la Banda cittadina farà sentire la sua effervescenza per la festa di santa Cecilia; l’8 dicembre, per l’inaugurazione del “Magico Natale“ tutti a ballare lungo Corso Garibaldi con i Funk Off, i "musicisti da strada"; il 15 dicembre san Filippo diventerà una fiaba vivente con un concerto d’archi al lume di candela; apoteosi finale il 22 dicembre con il concerto di Natale, con cui il Fossombrone Sound Tour saluterà tutti dando appuntamento al prossimo anno. Grazie ad un finanziamento regionale all’interno del Bando Accoglienza 2023, l’idea dell’Assessorato al Turismo del Comune di costruire un calendario di eventi musicali (sound) legati ad un itinerario turistico (tour) inedito ed esclusivo che faranno tappa nel centro storico e nei principali siti culturali della città con visite alla Casa Museo Quadreria Cesarini, alla Pinacoteca Civica e alla chiesa monumentale di san Filippo.

"Questa rassegna è legata ad un’idea nuova di turismo e cultura, che unisce l’arte e la musica, in varie forme, alla storia del territorio, all’architettura della città, alle esperienze sensoriali dell’ascolto", ha sottolineato l’assessore Federica Romiti che ha coordinato e sviluppato il programma insieme al direttore artistico Marco Fratini e alla direttrice dei musei Anna Matteucci. "La mia idea – ha proseguito Marco Fratini – è quella di far diventare Fossombrone una città sonante con esibizioni di grandi musicisti nei punti più belli del nostro borgo. Con questa rassegna ospiteremo eventi di altissimo livello di musicisti giovani e giovanissimi che si stanno affermando in Italia e all’estero".

Una rassegna a cui tiene particolarmente il sindaco Massimo Berloni: "Tutti ascoltano musica nell’arco della vita, perché la musica è espressione del patrimonio immateriale dell’intera umanità, ma anche perché ha un’innata funzione culturale, sociale e identitaria. La musica è memoria, ma è anche futuro. Con il Fossombrone Sound Tour 2023 vogliamo creare un museo acustico che regali momenti di convivialità nel solco delle tradizioni del nostro territorio".

Luigi Diotalevi