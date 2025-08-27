Fossombrone su Mediaset. Garko tra i protagonisti

Fossombrone va sugli schermi di Canale 5. Lo fa grazie alla serie tv "Colpa dei sensi", diretta da Simona e Ricky Tognazzi, che nei giorni scorsi ha visto alcune delle riprese fatte nella magnifica cornice delle Marmitte dei Giganti, uno dei gioielli naturalistici della città. Il Comune nei giorni scorsi ha concesso il patrocinio e messo a disposizione alcuni servizi logistici alla Compagnia Leone Cinematografica, come per esempio l’allaccio temporaneo alle utenze elettriche e il supporto della polizia locale per la gestione della viabilità.

Un impegno ritenuto strategico dalla giunta guidata dal sindaco Massimo Berloni, che ha visto nell’iniziativa un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico e naturale della città e per rafforzarne l’attrattività turistica. La presenza della troupe ha suscitato curiosità e interesse tra i residenti e non solo, accorsi ad assistere alle riprese. Ora Fossombrone attende di rivedersi sullo schermo, con la speranza che la visibilità garantita dalla fiction possa tradursi in nuove opportunità di promozione culturale ed economica per il territorio. Con "Colpa dei sensi" Mediaset punta su un intreccio capace di unire dramma familiare, sentimenti irrisolti e mistero giudiziario. Protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a incrociare i destini di Davide e Laura. Lei è sposata con Enrico (Tommaso Basili), lui è una sua vecchia fiamma, ma anche il miglior amico del marito. Anni prima era stato costretto a lasciare Ancona dopo la morte della madre, uccisa dal padre, poi condannato. Il dubbio che quell’uomo non fosse davvero colpevole lo spinge a tornare, scavando tra segreti e verità rimaste nell’ombra. Al suo fianco ritrova Laura, che lo sostiene e finisce per lasciarsi travolgere da sentimenti mai sopiti. La loro vicinanza accende scintille pericolose, mentre un brillante poliziotto, Tommaso (Francesco Venditti), marito di Viola (Giorgia Würth), migliore amica di Laura, diventa un alleato nella ricerca della verità.

a. b.