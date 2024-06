Fossombrone vuole la punta: e mette N’Diaye nel mirino

"La società sta lavorando nella conferma di gran parte del gruppo storico della squadra e come sempre cerca di unire le esigenze dei ragazzi alle possibilità che ha. - sottolinea l’allenatore del Fossombrone, Michele Fucili - Siamo contenti dei nuovi arrivati e stiamo valutando diversi profili soprattutto per quanto riguarda gli under. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare e per questo cercheremo di aggiungere qualche pedina al gruppo. Anche se non sono presente fisicamente per via della bella esperienza che sto vivendo a Coverciano per il corso Uefa A – conclude Fucili – sono in contatto continuo con i direttori e cercheremo di completare la squadra il primo possibile".

A questo proposito il direttore sportivo Pietro D’Anzi sta vagliando il mercato a tutto campo ed è di ieri la notizia della conferma di due giocatori importanti, si tratta di Procacci e di Riccardo Pandolfi (foto).

Altra gradita conferma ufficializzata nei giorni scorsi è stata quella di Leonardo Pandolfi classe 2000, un prodotto del vivaio metaurense che dopo una esperienza nel settore giovanile a Gubbio è tornato a Fossombrone nella stagione 2017-2018, risultando essere un elemento importantissimo delle ultime sette stagioni. Leonardo, ricordano gli sportivi è l’autore della rete dello scorso aprile in casa del Roma City, una rasoiata che ha significato nei fatti la salvezza del Fossombrone.

Il Fossombrone ora per rinforzare il reparto d’attacco che ha già tre bomber di razza (Antonio Antonio Broso, Francesco Casolla e Lorenzo Pagliari) oltre ad un paio di under cerca un profilo di esperienza e affidabilità con caratteristiche di punta esterna e per questo nel mirino del club del presidente Nardini c’è Lamine Massouba N’Diaye classe 1998 che nell’ultima stagione (da dicembre 2023) ha militato nel Tritium Calcio 1908 (serie D, girone B) giocando una ventina di partite segnando 5 reti, in precedenza (da ottobre a dicembre 2023) aveva indossato la maglia del Certaldo. N’Diaye (8 gol due stagioni fa) vanta un’esperienza giovanile di primo livello, tra Milan, Inter, Lazio e Brescia, un paio di stagioni tra i pro in Italia (con Renate, dove ha debuttato in C, e Brescia) oltre ad un importante triennio in terza divisione spagnola, tra Marbella ed Almagro.

Verso la fine della settimana potrebbe arrivare anche un difensore e sul taccuino dei tecnici ci sono tre nomi, tutti d’esperienza.

Amedeo Pisciolini