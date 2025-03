Foto d’autore in nome di spiritualità e metafisico

Al via il nuovo ciclo espositivo del Centro Arti Visive Pescheria. Oggi (ore 18) si inaugura alla Chiesa del Suffragio Memento Exstingui, personale del fotografo Michele Turriani e prima tappa della mostra in due parti intitolata Esercizi Spirituali, che apre la programmazione 2025 della Fondazione Pescheria. La doppia esibizione, promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con Pesaro Musei, ha come protagonista la fotografia d’autore e propone una riflessione parallela sul senso della spiritualità e del metafisico.

Dopo l’esibizione di Turriani (fino al 4 maggio), seguirà, dal 10 maggio, la personale di Silvano Bacciardi, intitolata 1:1. Con Memento Exstingui, Turriani riprende il genere pittorico delle vanitas barocche, sostituendo al classico teschio umano, quello di animali in via di estinzione, provenienti da storiche collezioni zoologiche. La serie, realizzata con il supporto dell’inglese Powell-Cotton Museum, invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura, sulla responsabilità ecologica e su un futuro inteso come esperienza condivisa non solo alla nostra specie.

"La preoccupazione dei memento mori del passato era quella esistenziale, amletica - spiega l’artista - La domanda da porsi oggi è quale meccanismo ci abbia spinti a pensare che l’uomo sia superiore al mondo animale, per riflettere così su quali soluzioni possiamo adottare da qui in avanti".

Turriani, cresciuto a Pesaro prima di trasferirsi a Londra, è noto per i suoi ritratti e per l’impronta pittorica delle sue fotografie. Nelle opere in mostra, il dialogo con la storia dell’arte fiamminga si intreccia a una lettura simbolica estremamente attuale. Accanto alla 13 immagini della serie principale, sarà esposta anche The Two Thirds Empty Glass, già presentata alla Royal Academy di Londra. "Un doppio esercizio che continua la riflessione sulla Natura della Cultura avviata nel 2024", ha affermato il vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini, sottolineando come la doppia personale sia coerente con il percorso intrapreso dalla città. "Con Esercizi Spirituali proseguiamo sulla scia dell’energia di un anno fondamentale per la Pescheria e per tutto il nostro staff", ha aggiunto il neo presidente della Fondazione Claudio Olmeda.

Ingresso venerdì-domenica e festivi (11–17) con Card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni. Informazioni su pesaromusei.it, tel. 0721 387541.

Leonardo Damen