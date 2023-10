Fotografia come didattica, una mostra per spiegarlo

Racconta di un esperimento fatto mezzo secolo fa, da un insegnante pesarese in una scuola sarda, l’edizione 2023 di Memo Fotografia. La nona edizione della rassegna espositiva fanese, dà infatti voce allo scrittore Paolo Teobaldi (autore di 8 romanzi, uno candidato al Premio Strega, ma anche traduttore e copywriter) per raccontare la sua testimonianza sull’uso didattico della fotografia, un progetto, o meglio un esperimento, che egli stesso tentò di realizzare nei primi anni Settanta nella scuola media di Ossi, paese della provincia di Sassari dove aveva ricevuto la sua prima nomina da insegnante.

Si è inaugurata nella sala ipogea della Memo (Mediateca Montanari) di Fano in piazza Amiani, Memo Fotografia, con un incontro aperto al pubblico al quale sono intervenuti l’assessore alle Biblioteche Samuele Mascarin, i due curatori della mostra (Paolo Talevi e Marcello Sparaventi) e chiaramente Paolo Teobaldi, pesarese classe 1947. "Memo Fotografia si è da tempo consolidata come un punto fermo nella cultura della Storia della fotografia italiana – spiega Sparaventi –, ospitando nelle precedenti edizioni storici e studiosi di rilievo internazionale tra cui Italo Zannier. La rassegna è organizzata dall’associazione “Centrale Fotografia”, reduce dalla trasferta delle scorse settimane in Lombardia per il “Milano Centrale Festival” dove ha “duplicato” il festival, nato al Caffè Centrale di Fano nel 2009, che si svolge a giugno di ogni anno alla Rocca Malatestiana di Fano".

Nello stesso pomeriggio, a pochi passi dalla Memo (nella galleria a cielo aperto “CentralEdicola” di piazza Amiani e al Caffè Centrale in corso Matteotti) si è inaugurata anche la mostra “Day after day every day” di Enrico Mosconi. Sempre a cura di Marcello Sparaventi. "Nato nelle Marche nei primi anni ’80 – spiega Sparaventi –, Enrico Mosconi è padre nella vita, graphic designer nel lavoro e da alcuni anni si dedica alla fotografia. Lo abbiamo conosciuto perché ha frequentato recentemente un progetto didattico di “Centrale Fotografia”. La sua esposizione “Day after day every day” deve il nome alla fanzine omonima autoprodotta nel 2020 che raccoglie foto scattate a partire dal 2014 ed è nata dall’esigenza di trasferire su un supporto fisico appunti visivi della quotidianità: esplorare la propria “comfort zone”, gli elementi che la compongono, che rimangono immutati, che si trasformano. Al Caffè Centrale viene presentata una selezione delle immagini tratte dalla pubblicazione".

L’esposizione alla Memo con ingresso libero durerà fino al 26 novembre con gli orari di apertura della biblioteca mentre la mostra di Mosconi è visitabile fino a domenica 28 gennaio 2024 negli orari di apertura del Caffè centrale e sempre visibile nella parte esposta nell’Edicola di piazza Amiani.