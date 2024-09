Fotografia, “Io sono Natura“. In mostra Sereni e Marinelli

Sabato a Pesaro nello Spazio Bianco si inaugura la mostra “Io sono Natura“, mostra fotografica di Michele Alberto Sereni e Giovanni Marinelli, organizzata da Archivio Loreno Sguanci, a cura di Luca e Mariastella Sguanci. Dicono i curatori: "L’antropocene mina la possibilità di una piena comprensione di sé stessi e sacrifica al mito del progresso e dell’umana efficienza, buona parte del nostro tempo, ogni nostro pensiero ed ogni nostra azione. La natura èerroneamente vissuta come altro da noi, un ostacolo alla nostra rassicurante vita, alla nostra idea di mondo. L’arte può ricucire questa dicotomia, di cui noi uomini siamo portatori, può ricordarci che tu, noi ed io siamo tutti Natura. L’Archivio Loreno Sguanci, nell’anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura, organizza e conclude la seconda tappa di un percorso di arte fotografica che ha visto sei mostre personali realizzate al Museo della Marineria Washington Patrignani, dal 2020 ad oggi ed una collettiva dal titolo “Uomo Natura” inaugurata allo spazio Bianco nel 2023. Sei autori che ci hanno condotto in una narrazione a capitoli disvelando contraddizioni, ipocrisie ma anche meraviglia e desiderio dell’uomo e che tutt’ora ci stimolano con nuove riflessioni a riconsiderare il nostro rapporto con il mondo naturale. Ecco allora in soluzione di continuità con gli eventi passati, una nuova esposizione per Pesaro 2024, in cui Michele Alberto Sereni propone delle luminose rappresentazioni di un’umanità che si dissolve nel paesaggio. Poi c’è, nel piano interrato dello Spazio Bianco, Giovanni Marinelli che della fotografia ama in modo particolare il contrasto tra chiaro e scuro, tra luce e ombra, tra forma e sfondo".