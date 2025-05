Fototrappole implacabili. L’anno scorso sono state 226 le multe

Oltre a non fare la raccolta differenziata, il maggiore peccato commesso dai pesaresi in città è di abbandonare fuori dai cassonetti delle isole ecologiche, sacchetti, o peggio rifiuti inerti o ingombranti. I verbali che nel 2024 ettestano questa pessima abitudine sono stati 226. La polizia locale, con la collaborazione degli ispettori ambientali di Marche Multiservizi è riuscita ad individuare e sanzionare i responsabili con l’ausilio delle fototrappola. Si tratta di 15 occhi elettronici, in grado di registrare l’illecito e di fotografare le targhe di quanti abbandonano i rifiuti. "L’abbandono selvaggio di inerti e ingombranti – spiega il sindaco Andrea Biancani – avviene soprattutto fuori dal centro storico, nei vari quartieri con le isole ecologiche. Il sistema della fototrappola non può essere una soluzione al problema della raccolta differenziata perché non mostra che cosa viene gettato all’interno del sacchetto. Ecco perché non aumenteremo le fototrappola per promuovere la differenziata".

Essendo un’area altamente turistica, la zona mare ha un calendario specifico nel ritiro, alle attività, della differenziata. "Vorrei istituire l’ecomobile – annuncia l’assessore Maria Rosa Conti –: sarà un veicolo utile ad intensificare il numero dei ritiri, soprattutto dell’umido, della carta e dei vetri prodotti dalla ristorazione e dai locali. E’ una soluzione prevista nel piano d’ambito che vorrei attuare per evitare depositi sgradevoli con il passeggio e il decoro della zona mare". Fino al primo maggio Marche Multiservizi, "in zona mare, fuori dai locali – spiega un ispettore ambientale – ha previsto lo svuotamento dei cassonetti con la differenizata una volta al giorno, al mattino, dal venerdì al lunedì. Dal primo giugno e per tutta l’estate il ritiro, più volte al giorno, avverrà anche nei giorni in mezzo alla settimana. Le attività che avessero bisogno di ulteriori cassonetti può farne richiesta".

Solidea Vitali Rosati