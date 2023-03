Fotovoltaico a tutta: sale la richiesta di impianti

Cresce la richiesta per l’installazione di impianti fotovoltaici tra Torno, Carrara e Falcineto (aree vicino alla stazione elettrica di Carrara ndr). E’ quanto riferisce il vice sindaco Cristian Fanesi: "Si tratta di piccoli impianti da 200 chilowatt, che singolarmente avrebbero un impatto limitato, ma che diventano un problema quando se ne realizzano 10, uno vicino all’altro. Ovviamente in questo caso l’Amministrazione comunale considera l’effetto cumulo, con la conseguente applicazione di prescrizioni più stringenti, di quelle previste per i singoli impianti". Tutto ciò a tutela dell’agricoltura e dei cittadini.

Aggiunge Fanesi: "Anche se siamo contrari all’impianto agrivoltaico sulle colline tra Fano e Cartoceto, questo non vuol dire che l’Amministrazione comunale ostacoli tali tipi di impianto. Pensiamo, però, che prima di togliere terreno verde all’agricoltura, vada agevolato il fotovoltaico sugli edifici industriali e nelle zone marginali, come le cave dismesse". Per quanto riguarda l’agrivoltaico di 45 ettari da 28 megawatt di potenza, per un investimento di 36milioni di euro, che una società privata vorrebbe realizzare tra le colline di Fano e Cartoceto, l’iter ministeriale sembra stia andando avanti: così fanno sapere dalla società. L’imprenditore Roberto Taus, però, afferma che da parte sua "non c’è più la disponibilità a cedere i terreni". Ricordaimo che, sul territorio, si erano espressi in senso negativo i due Comuni interessati, Fano e Cartoceto, e la Regione Marche secondo la quale l’impianto si sarebbe inserito "in un contesto a forte vocazione agricola di qualità". Rinnovabili, idrogeno e gas "nei prossimi anni porteranno Fano – fa notare il vice sindaco – ad avere un ruolo fondamentale nella strategia energetica del Paese". Ancora Fanesi: "Da una parte è già in corso il raddoppio, proprio nella zona di Carrara, del metanodotto Ravenna-Chieti di Snam rete gas. Va poi considerato che Fano ha una stazione di compressione del gas a Caminate e che è il punto terminale della rete di gasdotti che estraggono metano nell’Adriatico".

A Fano termina anche l’elettrodotto Adriatic link che unirà Marche e Abruzzo e che porterà alla realizzazione di un doppio cavo sottomarino (il primo entrerà in funzione nel 2028, il secondo nel 2032), mentre la stazione elettrica di Carrara è considerata da Terna una infrastruttura strategica per tutto il centro Italia. "Fano si distingue – conclude il vice sindaco – anche come centro di produzione dell’idrogeno verde, per l’alta concentrazione di società di ingegneria, tra le più importanti in Italia, e per la presenza di un centro di rilevanza internazionale come la Saipem. Tutto questo, ovviamente, è motivo di orgoglio perché siamo una comunità all’avanguardia nella transizione ecologica".

