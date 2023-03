Fotovoltaico, il caso Tavoleto

TAVOLETO

Anche il Consiglio regionale dice “no“ al fotovoltaico sul terreno agricolo. E’ questo il risultato della votazione di lunedì e che riguarda un’area privata nel comune di Tavoleto. A riferirlo è il consigliere Micaela Vitri (Pd) che già la scorsa settimana aveva promosso la mozione in assise. "In Consiglio regionale abbiamo detto no all’eventualità che nel Comune di Tavoleto si dia l’autorizzazione a un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo. Anche il Comune, l’8 marzo, aveva votato il proprio dissenso. Stessa cosa noi consiglieri nella seduta del 27 marzo votando, in maniera unanime, la mozione, come già fatto il 7 febbraio per Sant’Angelo in Vado e Montecalvo in Foglia, dove erano arrivate richieste".

Serve chiarezza a livello legislativo perché quest’ultime si starebbero moltiplicando. "Questi terreni rischierebbero di essere deturpati anche per 20 o 30 anni e poi non ci coltiverebbe più nessuno e non sarebbe possibile procedere nemmeno con altri tipi di progetti urbanistici, vista la lunga vita che hanno questi pannelli. Il problema – prosegue Vitri – è che da otto mesi siamo in attesa dei decreti attuativi da parte del Governo centrale e che ci dica quali sono le aree non idonee. Governo che da otto mesi è fuori legge. A Tavoleto non c’è stata alcuna richiesta specifica nemmeno agli atti ma sappiamo che un privato ha acquistato un terreno ad un prezzo molto superiore al suo valore e ci potrebbe essere questa intenzione. A nome mio e del gruppo Pd chiediamo alla Giunta Acquaroli di sollecitare il Ministro all’ambiente e il Governo per provvedere al più presto ai decreti attuativi della legge 1992021. Questa entro l’agosto 2022 doveva stabilire le linee guida per dire quali terreni sono idonei e quali no perché, ad oggi, è una giungla e i Comuni sono disarmati. Sono costretti ad una missione di parere e in alcune zone non si possono proibire. Ho ribadito in Consiglio che gli impianti fotovoltaici vanno incentivati ma dove non deturpano il paesaggio".

Francesco Pierucci