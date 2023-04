"Fotovoltaico nei campi, servono le direttive"

"In Consiglio Regionale si è votata una risoluzione, scaturita da una mia mozione e da quella del collega Cesetti, sulla realizzazione degli impianti agrovoltaici che, da tempo, stanno interessando il territorio marchigiano". A spiegarlo è il consigliere regionale Giacomo Rossi dei Civici Marche. "Purtroppo – afferma Rossi – c’è un buco normativo a livello nazionale poiché mancano quei decreti attuativi che dovrebbero determinare con chiarezza quali sono le aree idonee all’installazione di questi impianti: tale vulnus permette il proliferare di tali impianti, senza che la Regione possa opporsi in maniera decisiva".

"Questa mancata adozione da parte dello Stato dei decreti attuativi – va nello specifico Rossi – fa sì che importanti multinazionali straniere, a scopo meramente speculativo, acquistino grandi appezzamenti di terreno per la realizzazione di questi impianti: noto è il caso di Sant’Angelo in Vado, per il quale ho già proposto una mozione votata all’unanimità dal Consiglio Regionale, al quale si aggiungono quelli di Belmonte Piceno, Servigliano e Tavoleto, del quale mi sono occupato in prima persona. Ribadisco che non siamo contrari a questi impianti a prescindere, perché è molto importante incentivare le energie pulite, ma vanno realizzati in contesti paesaggistici consoni o di scarso valore ambientale. Se non si interviene tempestivamente, rischiamo di compromettere seriamente il nostro paesaggio rurale – conclude Rossi – andandolo a deturpare con l’installazione di questi pannelli agrovoltaici che, di agri, hanno veramente poco: la risoluzione approvata in Consiglio è quindi uno stimolo necessario nei confronti del Governo affinché emani i decreti attuativi".

am. pi.