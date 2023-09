Fotovoltaico sui tetti di San Lorenzo in Campo: "15mila euro l'anno in meno"

Conclusi da alcuni giorni, a San Lorenzo in Campo, i lavori d’installazione degli impianti fotovoltaici a tetto sugli spogliatoi del campo sportivo e nella biblioteca ‘Cardini’, per un totale di 140mila euro, finanziati grazie all’aggiudicazione da parte del Comune di un bando del Ministero dell’ambiente. Ad illustrare gli interventi, che garantiranno un risparmio energetico di 15mila euro all’anno, è il sindaco Davide Dellonti, che da alcune settimane ha intrapreso una battaglia contro i fotovoltaici a terra sui terreni agricoli, ma che continua a sostenere la necessità di tali impianti sulle coperture degli edifici, specie se mitigati anche con accorgimenti cromatici come quelli adottati per gli immobili in questione.

"Quello realizzato sul tetto della biblioteca, per un investimento di 55mila euro – spiega il primo cittadino –, è un impianto da 8,3 kWp (chilowatt di picco), che alimenterà un nuovo sistema termico a pompa di calore elettrica per riscaldamento e raffrescamento. Quello, invece, sul tetto degli spogliatoi, ha richiesto una cifra di 85mila euro ed è pari a 12,8 kWp, dimensionato per i consumi della struttura, ed è dotato di un sistema di accumulo per consentire l’utilizzo dell’energia prodotta pure nelle ore serali". Sempre con riferimento alla struttura sportiva, Dellonti aggiunge: "La caldaia è stata sostituita con un sistema termico a pompa di calore ad alta efficienza energetica. Inoltre, sono stati cambiati i vecchi infissi dei locali dov’è presente il riscaldamento". Il tutto, come detto, con ottime notizie per i conti comunali e, quindi, per le tasche dei cittadini: "Perché i lavori – conclude il sindaco – ci consentiranno una spesa energetica più bassa stimata in base ai costi attuali in 15mila euro all’anno".

Sandro Franceschetti