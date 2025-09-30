Fox-Everyone, mediazione fallita. Resta la richiesta dei due milioni

Due milioni erano e due milioni rimangono. Perché è fallita ieri mattina in tribunale la mediazione tra la Fox Petroli rappresentata dall’avvocato Aldo Valentini ed il gruppo Everyone guidato da Roberto Malini e Lisetta Sperindei.

La materia del contendere riguarda l’impianto-deposito di carburanti della Torraccia, parte del quale dovrebbe essere riconverito in deposito di gas liquido. Malini e Sperindei sono i due destinari della richiesta di danni da parte della grande società che da oltre 70 anni è titolare del deposito costiero che è a due passi dalla Vitrifrigo Arena. L’udienza di ieri mattina era finalizzata ad una mediazione tra le parti e ad affiancre Malini e Sperindei c’era l’avvocato Pia Perricci. L’avvocato incaricato di cercare una mediazione era Maria Rita Giorgi. La discussione è andata avanti per circa un’ora poi hanno alzato tutti bandiera bianca per cui si andrà a processo: la prima udienza per questo maxi risarcimento danni è stata fissata per il 22 dicembre alle 9 in tribunale.

Materia del contendere le dichiarazioni, con accenni anche forti, all’inquinamento di combustibili che è sotto le grandi cisterne della Fox. Con qualche spinta un po’ avventurosa quando è stato accennato alla possibilità di insorgenza di tumori e leucemie. "Si tratta chiaramente di una azione intimidatoria nei nostri confronti – dice Roberto Malini, all’uscita del tribunale – ma è possibile che sul problema, possano anche intervenire sia le Nazioni Unite che anche l’Unione Europea. Noi abbiamo nelle mani le relazioni tecniche che risalgono al 2001 e commissionate dalla stessa Fox Petroli che parlano di inquinamento".

Una questione quella della Fox scoppiata quando il Ministero ha dato il via ad un progetto con riconversione di una parte dell’area per la creazione di alcuni vasconi interrati per lo stoccaggio di gas liquido che viene convogliato su Pesaro dalle grandi tubature della Snam che passano sotto l’Apennino.

Un mix petrolio-gas liquido che ha scatenato le proteste degli ambientalisti con in prima linea proprio il gruppo Everyone guidato da Malini. Associazione comunque che è rimasta sempre staccata dalle altre associazioni che sono scesi anche in piazza per protestare contro questo impianto. Comunque con il cerino in mano – i due milioni di danni – restano solamente Malini e Sperindei perché fondalmente il nocciolo iniziale dei protestari e contrari si è andato sfaldando tanto che l’associazione Legambiente sta camminando per proprio conto: una assemblea venerdì a Baia Flaminia con inizio alle 20 e 30 per parlare proprio del problema Fox con in primo piano la richiesta di analisi dei terreni della Torraccia da parte dell’Arpam che è stata sollecitata anche da Regione e amministrazione comunale. Va detto che il problema delle vasche per contenere il gas liquido per trazione è per il momento fermo perché è arrivato uno stop da parte dei vigili del fuoco della Regione. Comunque un Malini fiducioso: "All’uscita del tribunale abbiamo trovato tante persone che erano solidali con noi ed avere accanto la città è per noi di grande soddisfazione".

m.g.