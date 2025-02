Fox, il gas che ’scotta’. Si spacca la protesta. E Legambiente tuona:: "Troppo silenzio intorno"

Un fronte spaccato quello contro il progetto della Fox Petroli alla Tombaccia. Ieri mattina nella sala Rossa del Comune presenti per Avs (Verdi più Sinistra Italiana) solamente la capogruppo in consiglio comunale Adriana Fabbri e il coordinatore regionale e nei tavoli romani Gianluca Carrabs. La presidente del gruppo alla Camera, Luana Zanella che ha presentato una interrogazione sulla Fox, non si è presentata "perché aveva un appuntamento televisivo".

Davanti ai due esponenti di Avs: un agente della Digos, una decina di persone tra cui una sostenitrice dei 5 Stelle, Roberto Malini dell’associazione EveryOne che viaggia staccato dalle altre associazioni ambientaliste che hanno formato un comitato contro questo progetto. Ambientalisti che si vedranno invece questa mattina in piazza, con davanti Rosalia Cipoletta di Legambiente per un volantinaggio che si concluderà con una conferenza stampa.

Una giornata quella di ieri mattina in Comune che si è conclusa nel pomeriggio quando la commissione Ambiente dell’amministrazione comunale, guidata dal presidente Lugli dei 5 Stelle, si è mossa per andare a vedere il luogo del ‘delitto’ e cioè gli impianti della Fox alla Torraccia. Una delle signore presenti ieri mattina nella sala Rossa ad un certo punto ha preso la parola per dire: "Siamo quattro gatti, la gente non sa nulla e nessuno sta informando gli abitanti di questo progetto".

Lungo i corridoi comunali, un ex assessore, passa, guarda e commenta: "Il partito del no, con loro non si farà mai nulla e nessuno sa quante sono realmente le persone che rappresentano ed hanno dietro".

Una situazione, questa dei comitati contro l’impianto del gas liquido, che si sta dividendo. "Io l’avevo detto e chiesto dei fare una cosa tutti quanti assieme – dice Rosalia Cipoletta presidente di Legambiente – e quindi uniti, ma chi per ragioni elettorali, perché ormai siamo in campagna elettorale, e tra chi invece cerca un palcoscenico personale non si è potuto fare. Comunque noi faremo oggi volontaginaggio, faremo una campagna di stampa e soprattutto faremo assemblee nei vari quartieri della città perché quel progetto che si vuol fare alla Fox è pericoloso ed è anche a 15 metri dal greto del Foglia, quindi in piena zona di esondazioni e classificata a massimo rischio. Noi siamo contro il gas e l’energia fossile perché siamo per l’energia pulita, ma se proprio occorre almeno non lo si faccia attaccato alle abitazioni come in questo caso". Quindi la Cipoletta aggiunge e mette un pizzico di veleno in coda: "Cosa va a fare alla Fox la commissione ambiente che tanto non si vede nulla?".

Comunque il tema è il pericolo e Roberto Malini di EveryOne ha tracciato, in un breve intervento, nel caso di incidente, scenari apocalittici vicini a quelli di Hiroshima.

Con i piedi di piombo e più cauti gli esponenti di Avs anche hanno presentato in parlamento una interrogazione al ministro dell’Ambiente per ritirare l’ok al progetto. Intanto mentre il dibattito si scalda, nonostante le divisioni, al progetto Fox mancano ancora i pareri dei vigili del fuoco e dell’autorità di bacino per la questione delle esondazioni del Foglia. Ciliegina sulla torta quella che mette infine sempre Rosalia Cipoletta: "Meraviglia il silenzio su questa storia sia del Comune che della Provincia, che non prendono posizione e stanno in silenzio".

