Fox: non c’è stato il parere del Comune

In merito agli ok ricevuti dalla Fox Petroli per realizzare un impianto di stoccaggio per il gas liquido, abbiamo scritto che i pareri favorevoli sono giunti anche dall’ufficio Ambiente del Comune. In verità l’amministrazione ha sollevato delle osservazioni al piano della Fox che poi ha inviato al ministero e alla Regione Marche. Non è un no, ma nemmeno un sì perché rinvia tutto le valutaziuoni ad altri organi competenti, come Ast ed Arpam. Ricordando infine che "per l’attivazione dell’intervento – ha scritto il Comune – dovrà essere corrisposto pro-quota il contributo relativo al finanziamento della cassa di espansione sul fiume Foglia".